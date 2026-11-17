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Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije oprostili su se emotivnim video-snimkom od majora Gorana Bulajića, pilota Vojske Srbije koji je danas tragično izgubio život u padu borbenog aviona MiG-29 u okolini Stare Pazove.

Video posvećen poginulom pilotu, objavljen na društvenim mrežama, predstavlja poslednji pozdrav čoveku koji je svoj život posvetio vojnom pozivu, letenju i službi otadžbini.

Uz potresne kadrove, Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije uputili su kratku, ali snažnu poruku:

- Neki ljudi ne odlaze. Oni zauvek ostaju na nebu koje su čuvali. Mirno ti nebo, majore. Večna ti slava i hvala - navodi se u oproštaju.

- Govori pilot, major Goran Bulajić. Našim najmlađim kolegama čestitamo prvi oficirski čin; služite časno svom narodu i budite ponos svoje otadžbine. Živela Srbija! - čuje se glas tragično nastradalog majora.

Goran Bulajić, pilot major Vojske Srbije Foto: Youtube Printscreen

Major Goran Bulajić rođen je 25. marta 1973. godine u Beogradu, a u Vojsci Srbije bio je od 1996. godine. Iza sebe je ostavio dvoje dece. Tragedija se dogodila jutros oko 8.45 časova, kada se avion MiG-29 iz sastava 204. vazduhoplovne brigade srušio u okolini Stare Pazove.

Ministarstvo odbrane formiralo je nadležne komisije koje će utvrditi okolnosti i uzroke nesreće.

Oproštajnom porukom i emotivnim snimkom, Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije sačuvali su sećanje na svog pilota, kolegu i saborca, čije će ime ostati trajno upisano u istoriju srpskog vojnog vazduhoplovstva.

Mirno nebo, majore Gorane Bulajiću.