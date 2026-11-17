"NEKI LJUDI NE ODLAZE, ONI ZAUVEK OSTAJU NA NEBU KOJE SU ČUVALI!" Potresan oproštaj Vojske Srbije i Ministarstva odbrane od majora Gorana Bulajića (VIDEO)
- Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije emotivnim video-snimkom oprostili su se od majora Gorana Bulajića, pilota koji je poginuo u padu MiG-29 kod Stare Pazove.
- Bulajić je bio u Vojsci Srbije od 1996. godine, rođen je 1973. u Beogradu i iza sebe je ostavio dvoje dece.
Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije oprostili su se emotivnim video-snimkom od majora Gorana Bulajića, pilota Vojske Srbije koji je danas tragično izgubio život u padu borbenog aviona MiG-29 u okolini Stare Pazove.
Video posvećen poginulom pilotu, objavljen na društvenim mrežama, predstavlja poslednji pozdrav čoveku koji je svoj život posvetio vojnom pozivu, letenju i službi otadžbini.
Uz potresne kadrove, Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije uputili su kratku, ali snažnu poruku:
- Neki ljudi ne odlaze. Oni zauvek ostaju na nebu koje su čuvali. Mirno ti nebo, majore. Večna ti slava i hvala - navodi se u oproštaju.
- Govori pilot, major Goran Bulajić. Našim najmlađim kolegama čestitamo prvi oficirski čin; služite časno svom narodu i budite ponos svoje otadžbine. Živela Srbija! - čuje se glas tragično nastradalog majora.
Major Goran Bulajić rođen je 25. marta 1973. godine u Beogradu, a u Vojsci Srbije bio je od 1996. godine. Iza sebe je ostavio dvoje dece. Tragedija se dogodila jutros oko 8.45 časova, kada se avion MiG-29 iz sastava 204. vazduhoplovne brigade srušio u okolini Stare Pazove.
Ministarstvo odbrane formiralo je nadležne komisije koje će utvrditi okolnosti i uzroke nesreće.
Oproštajnom porukom i emotivnim snimkom, Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije sačuvali su sećanje na svog pilota, kolegu i saborca, čije će ime ostati trajno upisano u istoriju srpskog vojnog vazduhoplovstva.
Mirno nebo, majore Gorane Bulajiću.
Kurir.rs