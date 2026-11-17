Sudija za prethodni postupak Prvog osnovnog suda u Beogradu danas je doneo rešenje kojim je prema okrivljenom Marku Kričku odredio pritvor, koji mu po tom rešenju može trajati najduže 30 dana.

"Pritvor je prema okrivljenom M.K. određen usled postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će okrivljeni, u slučaju boravka na slobodi, ometati krivični postupak uticanjem na svedoke, kao i s obzirom na to da je osnovano sumnjiv da je izvršio krivično delo sa elementima nasilja za koje je propisana kazna zatvora preko pet godina, a način izvršenja i težina posledica krivičnog dela doveli su do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka", navodi se u saopštenju Prvog osnovnog suda.

Okrivljenom bivšem načelniku UKP je na teret stavljeno izvršenje krivičnog dela "Zlostavljanje i mučenje u saizvršilaštvu".

Protiv navedenog rešenja dozvoljena je žalba krivičnom vanpretresnom veću Prvog osnovnog suda u Beogradu, u roku od tri dana od prijema rešenja.