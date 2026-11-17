Dežurni javni tužilac obavio je danas uviđaj nakon pada dece na pokretnim stepenicama u Tržnom centru Galerija . Uviđaj je obavljen u prisustvu policijskih službenika RS, MUP, PU za grad Beograd, UKP Osmo odeljenje i Policijske stanice Savski venac.

- U cilju utvrđivanja okolnosti pod kojima je došlo do pada, javni tužilac je naložio prikupljanje svih raspoloživih dokaza, a naročito dokumentacije koja se odnosi na puštanje u rad i održavanje pokretnih stepenica, pribavljanje snimaka kamera video nadzora, u koje je javni tužilac na licu mesta izvršio uvid, kao i obavljanje razgovora sa učiteljicama, direktorom škole i ovlašćenim predstavnicima TC Galerija - navodi se u saopštenju.