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(VIDEO) JEZIVE SCENE NA PUTU KOD PRIŠTINE, SPASIOCI IZVLAČE LJUDE IZ PROVALIJE Vozilo sletelo sa puta, Hitna pomoć pod rotacijama juri ka bolnici
Jedna osoba je povređena večeras kada je vozilo sletelo sa puta u šumu u Stalovu, na teritoriji opštine Priština, prenosi Kosovo pres.
Na lice mesta odmah su izašle spasilačke ekipe, policija i Hitna pomoć.
Nakon nekoliko minuta potrage i uloženih napora, spasilačke ekipe uspele su da izvuku osobu iz automobila.
Hitna pomoći je povređenu osobu prevezla je u Univerzitetski klinički centar.
Kurir/Kosovo online
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