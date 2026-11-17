Težak sudar
UŽAS KOD BEOGRADA, LEKARI SE BORE ZA ŽIVOT PEŠAKA! Automobilom ga udario vozač (29) u Ugrinovcima - od siline udarca odbačen u kanal pored puta!
- U Ugrinovcima je jutros automobil kojim je upravljao 29-godišnjak udario pešaka od 71 godinu, a čovek je odbačen u kanal pored puta.
- Povređeni muškarac zadobio je teške povrede opasne po život, među njima prelom baze lobanje, rebara i dela kičme.
- Prevezen je u Urgentni centar, gde se lekari bore za njegov život.
Teška saobraćajna nezgoda dogodila se jutros oko 7.30 časova u Ugrinovcima, kada je automobil marke Kia, kojim je upravljao muškarac (29), udario pešaka (71), koji je od siline udarca odbačen u kanal pored puta, prema nezvaničnim informacijama.
Naime, prema nepotvrđenim informacijama, sedamdesetjednogodišnji muškarac zadobio je teške telesne povrede opasne po život, među kojima su prelom baze lobanje, rebara i dela kičme.
Povređeni muškarac prevezen je u Urgentni centar, a lekari mu se bore za život.
Kurir.rs/Telegraf
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