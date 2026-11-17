Tragična saobraćajna nesreća u kojoj je 9. juna 2019. godine u Sremskoj Mitrovici život izgubio Dušan Mićić (18) zauvek je promenila život njegove porodice. Na mladića je, dok je vozio bicikl, automobilom marke BMW naleteo njegov vršnjak, a sedam godina kasnije slučaj je ponovo u centru pažnje zbog nove odluke nadležnih organa - odbačena je optužnica protiv vozača.

Majka stradalog Dušana Mićića oglasila se tim povodom na društvenoj mreži Fejsbuk, gde je izrazila nezadovoljstvo odlukom i poručila da porodica neće odustati od borbe za pravdu.

"Danas je odbačena optužnica u slučaju mog sina Dušana. Posle sedam godina borbe, čekanja, brojnih veštačenja i prikupljanja dokaza, dočekali smo ovakvu odluku. Nisam zadovoljna obrazloženjem za odbacivanje optužnice. Smatram da mnoga pitanja i dalje ostaju bez odgovora. Do danas smo se borili kako smo znali i umeli, a tako ćemo i nastaviti. Iskoristićemo sva raspoloživa pravna sredstva kako bismo osporili ovu odluku i došli do istine i pravde. Odbacivanje optužnice neće značiti i odustajanje od borbe za Dušana! Samo jedno moje zapažanje: tužilac priznaje da je vozač prekoračio dozvoljenu brzinu (vozio je 72,7 km/h umesto dozvoljenih 45 km/h), ali to tretira samo kao 'doprinos težini posledice', a ne kao uzrok nezgode. Zbog Dušana. Zbog istine. Zbog pravde", piše u objavi.

Foto: Društvene Mreže

Poginuo na 200 metara od kuće

Osamnaestogodišnji Dušan Mićić poginuo je 9. juna 2019. godine u teškoj saobraćajnoj nesreći u Sremskoj Mitrovici, kada je na njega, dok je vozio bicikl nedaleko od porodične kuće, naleteo automobil marke BMW.

Njegova porodica već godinama vodi borbu da se utvrde sve okolnosti tragedije i da slučaj dobije sudski epilog.

Dušan se kobnog dana nalazio na oko 200 metara od svoje kuće, kada je, prilikom izlaska iz sporedne ulice, na njega naleteo automobil kojim je upravljao njegov vršnjak. Od siline udarca zadobio je teške višestruke povrede, od kojih je preminuo.

Foto: Privatna Arhiva

Dušanova majka Marta Mićić godinama ukazuje na, kako tvrdi, brojne propuste u postupanju nadležnih nakon nesreće. Prema njenim navodima, vozač BMW-a imao je probnu vozačku dozvolu, a upravljao je automobilom čija je snaga motora prelazila zakonom dozvoljenu za vozače početnike. Takođe, u vozilu navodno nije imao obaveznu pratnju iskusnijeg vozača.

Porodica je ukazivala i na propuste tokom uviđaja, tvrdeći da vozaču nakon nesreće nisu uzeti uzorci krvi niti je testiran na alkohol i psihoaktivne supstance.

Foto: Društvene Mreže

Slučaj je godinama pratio spor i komplikovan pravosudni postupak. Prema dostupnim informacijama, tužilaštvo i sudovi u Sremskoj Mitrovici u početku nisu nalazili osnov za krivično gonjenje, a događaj je tretiran kao saobraćajni prekršaj. Nakon obraćanja porodice višim pravosudnim instancama, uključujući Republičko javno tužilaštvo, predmet je vraćen na ponovno razmatranje, uz nalog za sprovođenje dodatnih dokaznih radnji.

Posebno sporna bila su saobraćajna veštačenja, koja su davala različite procene brzine BMW-a u trenutku nesreće. Prvim veštačenjem utvrđeno je da se automobil kretao brzinom od 57 kilometara na čas, što je porodica osporavala.

Naknadna saobraćajna veštačenja pokazala su da je brzina bila najmanje 72 kilometra na čas, dok je sudsko-medicinsko veštačenje povreda ukazalo na mogućnost da se automobil kretao i oko 90 kilometara na čas.