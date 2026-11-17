Troje maloletne dece zadobilo je teške povrede glave i tela nakon što su pala na pokretnim stepenicama u Tržnom centru Galerija u Beogradu. Kako se nezvanično saznaje, njih troje povređenih devetogodišnjaka zadržano je na Odeljenju neurohirurgije Urgentnog centra, dok su ostala deca zadobila lakše telesne povrede, i puštena su na kućno lečenje.

Podsećanja radi, desetoro dece prevezeno je danas u Urgentni centar Univerzitetskog kliničkog centra Srbije u Beogradu nakon što su povređena u incidentu koji se oko 14.35 sati dogodio u Tržnom centru "Galerija", kada su pali sa pokretnih stepenica.

Tužilaštvo naložilo prikupljanje dokaza nakon incidenta. Uviđaj je obavio dežurni javni tužilac u prisustvu policijskih službenika, a naloženo je i pribavljanje snimaka sa sigurnosnih kamera, kao i dokumentacije o puštanju u rad i održavanju pokretnih stepenica.

1/4 Vidi galeriju Policija u TC "Galerija" Foto: Kurir

Naložena istraga

Kako je saopšteno, javni tužilac je izvršio uvid u snimke video-nadzora na licu mesta, a naloženo je i obavljanje razgovora sa učiteljicama, direktorom škole i ovlašćenim predstavnicima Tržnog centra Galerija.

Uviđaj je obavljen u prisustvu pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijske uprave za grad Beograd, Uprave kriminalističke policije, Osmog odeljenja i Policijske stanice Savski venac.

U cilju utvrđivanja svih okolnosti pod kojima je došlo do pada dece, tužilaštvo je zatražilo prikupljanje svih raspoloživih dokaza, posebno dokumentacije koja se odnosi na ispravnost, puštanje u rad i održavanje pokretnih stepenica.

00:20 Više dece povređeno na pokretnim stepenicama u Tržnom centru "Galerija" Izvor: Tanjug

Nakon dostavljanja izveštaja i medicinske dokumentacije o povredama koje su deca zadobila, tužilaštvo će doneti odluku o daljem postupanju, o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena.