TROJE MALIŠANA NA NEUROHIRURGIJI POSLE UŽASA U TC GALERIJA! Deca zadobila teške povrede glave i tela na pokretnim stepenicama: Među njima i sin voditelja!
- Troje devetogodišnjaka zadobilo je teške povrede glave i tela nakon pada na pokretnim stepenicama u TC Galerija u Beogradu i zadržano je na neurohirurgiji.
- Još sedmoro dece prevezeno je u Urgentni centar, a nakon pregleda lakše povređeni su pušteni na kućno lečenje.
- Tužilaštvo je naložilo prikupljanje snimaka, dokumentacije i izjave svedoka kako bi se utvrdile okolnosti incidenta.
Troje maloletne dece zadobilo je teške povrede glave i tela nakon što su pala na pokretnim stepenicama u Tržnom centru Galerija u Beogradu. Kako se nezvanično saznaje, njih troje povređenih devetogodišnjaka zadržano je na Odeljenju neurohirurgije Urgentnog centra, dok su ostala deca zadobila lakše telesne povrede, i puštena su na kućno lečenje.
Podsećanja radi, desetoro dece prevezeno je danas u Urgentni centar Univerzitetskog kliničkog centra Srbije u Beogradu nakon što su povređena u incidentu koji se oko 14.35 sati dogodio u Tržnom centru "Galerija", kada su pali sa pokretnih stepenica.
Tužilaštvo naložilo prikupljanje dokaza nakon incidenta. Uviđaj je obavio dežurni javni tužilac u prisustvu policijskih službenika, a naloženo je i pribavljanje snimaka sa sigurnosnih kamera, kao i dokumentacije o puštanju u rad i održavanju pokretnih stepenica.
Naložena istraga
Kako je saopšteno, javni tužilac je izvršio uvid u snimke video-nadzora na licu mesta, a naloženo je i obavljanje razgovora sa učiteljicama, direktorom škole i ovlašćenim predstavnicima Tržnog centra Galerija.
Uviđaj je obavljen u prisustvu pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijske uprave za grad Beograd, Uprave kriminalističke policije, Osmog odeljenja i Policijske stanice Savski venac.
U cilju utvrđivanja svih okolnosti pod kojima je došlo do pada dece, tužilaštvo je zatražilo prikupljanje svih raspoloživih dokaza, posebno dokumentacije koja se odnosi na ispravnost, puštanje u rad i održavanje pokretnih stepenica.
Nakon dostavljanja izveštaja i medicinske dokumentacije o povredama koje su deca zadobila, tužilaštvo će doneti odluku o daljem postupanju, o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena.
Kurir.rs/Telegraf