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Tokom ratnih dešavanja u južnoj srpskoj pokrajini Kosovu i Metohiji, oteti su i novinari. Ne postoje zvanične informacije povodom nestanka ovih ljudi, a posebno užasava to što ni porodice ne znaju detalje okolnosti nestanka najvoljenijih.

Nestali novinari 1999. i 2000. Aleksandar Simović, novinar i prevodilac nestao tokom avgusta 1999. u Prištini. Deo posmrtnih ostataka je pronađeno u selu Obrnje kod Glogovca. Ljubomir Knežević, dopisnik "Politike" i novinar Prištinskog jedinstva otet je šestog maja '99. godine u podnožju planine Čičavica. Fotoreporter Momir Stokuća je 21. septembra 1999. ubijen u kući u kojoj je živeo u centru Prištine. Marjan Melonaši, srpski novinar za radio Kosova nestao je u septembru 2000. godine.

Nebojša Radošević koji je premiuo u septembru 2026. godine, za Kurir televiziju 2024. godine do detalja opisao momenat kada su ga oteli teriroristi OVK na aerodromu Slatina 1998. godine.

Tokom 2023. godine u Hagu sudilo se Hašim Tačiju i još trojici nekadašnjih komandanata terorističke organizacije OVK. Srpski novinar koji je 1998. otet na Kosovu i Metohiji je svedočio ovom suđenju.On, ali i drugi poznavaoci prilika veruju da je na osnovu takvih svedočenja moguće dokazati da su četvorica optuženih naređivali ili znali za zločine koje su činili niži pripadnici OVK očekujući presudu.

Dva srpska novinara oteta su 18. oktobra 1998. godine u blizini aerodroma Slatina. Za 41 dan zarobljeništva promenili su tri lokacije, pušteni su, dobrim delom, zahvaljujući drugim kolegama novinarima koji su tada izveštavali sa Kosmeta.

Radošević je podestio na zločine iz 1997. od strane Albanaca, a potom i akciji kada je banda Adema Jašarija likvidirana, a to je opisao kao okidač za dešavanja koja su usledila.

Foto: Shutterstock

- Adem Jašari je sa svojom bandom već pravio zločine, to je bilo 1997. godine. Potom imamo 1998. godinu, tada je bila akcija u Donjem Prekazu i likvidarana je čitava ta ekipa sa njim na čelu. Oni su tamo svi bili usko vezani, tamo niko nikoga, uslovno rečeno, ne bi izdao, a shodno tome se epilog takav i očekivao kada je akcija sprovedena. Oni su se branili, to je maltene jedna tvrđava odakle se pucalo, policija je uradila to što je uradila. Logično je bilo da će to ostaviti i ogromne žrtve sa njihove, ali i sa naše strane. Na kraju je to ispalo kao neki okidač za ono što se dešavalo posle - rekao je tada Radošević, koji se p'otom dotakao života Srba na prostoru Kosova i Metohije s' obzirom na to da je u momentima sarađivao sa tamošnjim Albancima:

- To je bio privid dobrog života. Međutim, ljudi možda ne znaju ili se to negde izgubilo, ali mi Srbi smo tamo posmatrani kao građani drugog reda jer nas je bilo manje, a oni su uvek bili povezani ne dajući jedni na druge, ali su bili nadbrojčani, pa nije vredelo to što ni mi nismo davali na nas. Oni su imali svoj pogled na situaciju, mi smo imali svoj. Hoću da kažem, svi Albanci ili gomila su podržavali OVK, to je bilo tada, a to se vidi i sada - govorio je Radošević za Kurir.

"10 njih je skočilo na nas"

Radošević je tada za Kurir ispričao kako je otet usred bela dana, zajedno sa kolegom, kada su im ispred automobila iskočili Albanci dok su na aerdromu Slatina snimali i čekali misiju OEBS-a da stigne:

- Prethodno je potpisan sporazum Holbruk-Milošević, trebalo je da dođe do misije OEBS-a, a došlo je do razgraničenja vojske i policije tadašnje Jugoslavije i pripadnika OVK, pa smo imali stanku desetak dana kada su prestali sukobi, ali oni su to iskoristili da se reorganizuju. Mi kada smo očekivali tu misiju OEBS-a, tog 18. oktobar, oni su trebali da slete, pa smo smo otišli na taj aerodrom Slatina. Kasnili su, a kolega i ja smo iskoristili priliku da nešto okolo snimimo. Međutim, oni su se tu našli, napravili su punkt, mi smo prosto prošli kolima i desilo se da je njih dvadesetak skočilo ispred nas, zaustavilo nas i tako smo oteti. To se desilo oko 13 časova, usred dana - rekao je Radošević

Radošević je dodao da su napadači imali duge cevi dok su ih detaljno proveravali. Iako im nisu našli oružje ili bilo šta nalik tome, ipak su ih odveli u jarak i vezali im ruke, gde su shvatili da je počela golgota bez jasnog kraja.

- Oni su nas zaustavili sa puškama uperenim u nas, prišao je čovek za kojeg sam saznao da je nekadašnji oficir JNA, a Albanac, pa je pričao srpski fenomenalno. Mislim da je bio major. Tražio nam je vozačku dozvolu, ličnu kartu, bukvalno kao da nas je zaustavila policija. Proverili su automobil, mi nismo imali oružja, imali smo diktafone i fotoaparat. Izbacili su nas iz kola, odveli par metara u neki jarak, a onda su nam vezali ruke i oči, pa nismo vidimo gde idemo. Znamo da su nas smestili u Sedlare, mesto neposredno kod aerodroma, dakle smestili su nas na dve različite strane, u nekadašnji dom zdravlja. Tu je počelo prvo ispitivanje, kada su saznali da mi je otac fudbaler Dragan Radošević, rekli su mi da nemam za šta da se brinem, a da će za kolegu da razmisle - rekao je Radošević.

To je bilo dovoljno da Radošević i kolega budu netaknuti nekoliko sati, a šta se dešavalo narednih 41 dan, otkrio je za Kurir televiziju upravo Nebojša Radošević.

- Nada umire poslednja, meni je kroz glavu prolazilo da dolazi OEBS, da je potpisan sporazum, rekli su da neće da me diraju, u startu razmišljam na pozitivan način i da bi bilo blesavo da nam se nešto desi. Prvih dana smo bili odvojeni, a ophođenje je bilo tako da smo mogli da odemo u neki WC, hranu smo dobijali redovno, dvaput ili triput dnevno, donosili su nam i cigarete, tih dana nas niko nije dirao, niti tukao. Jednostavno sedite i čekate. Posle tih nekoliko dana došla je manja ekipa koja nas je ispitivala, to je prvi put da je nešto ličilo na ispitivanje, do tada nas ništa konkretno nisu ni pitali.

Tada su nam rekli da smo optuženi za špijunažu, pokušao sam da objasnim da smo novinari i da nemamo ništa sa špijunažom. Potom je ušao jedan od komandanata sa puškom i udario me je kundakom u grudi, stavio mi je cev u usta, pokazivao mi je amblem UČK i da ponavljam šta to znači, ali nisam mogao da ponavljam jer je držao pušku u mojim ustima desetak sekudni - rekao je Radošević.

08:57 Detaljna ispovest svakodnevne golgote od 41 dan Izvor: Kurir televizija

Radošević je potom spomenuo kada su ga prebacili u drugu prostoriju iz koje je mogao da čuje krike srpskih policajaca.

- Dobričić i ja smo tada bili zajedno, to je neki osmi, deveti dan, tada su nas obavestili da smo oslobođeni i da sačekamo trenutak. To se pretovrilo u sutradan, a mi smo otpočeli štrajk glađu jer smo očekivali da ćemo biti pušteni svaki čas. To se na kraju pretvorilo u štrajk glađu od četiri dana, valjda im se to nije dopalo, a onda su nam ponovo rekli da će nas osloboditi, a za kaznu smo dobili, pretpostavljam za kaznu, prebačaj u Klečku.

Klečka je kuća, na nekom proplanku, to nisu bili uslovi kao na prvoj lokaciji, to je bio neki podrum, spavali smo na nekakvom sunđeru, na zemlji, vršili smo nuždu u istoj prostoriji. Onda je upao tip, tada smo bili vezani, počeo je da šamara Dobričića i mene, onda mi je stavio nož pod grlo i to je trajalo par minuta, dok nisu došla dvojica tih terorista gde su mu rekli da prestane i da smo oslobođeni i da bi on mogao da bude kažnjen za torturu. Po njima se videlo da su prljavi i zli, ono pre je bilo dosta bolje u odnosu na njih. Kada su oni izašli, tada smo čuli, a kasnije sam i video da postoji još podruma i da tu još nekoga ima. Kroz prozor sa rešetkama tog podruma smo videli kako su izveli mlađeg momka. Taj mladić je bio policajac, a oni su ga izveli napolje i udarali do iznemoglosti, potom su ga vratili u podrum, a onda smo čuli da je tu još ljudi - prisećao se kobnih trenutaka svog života novinar Radošević, pa je nastavio sa opisom situacije:

- Sve je to utihlo, sutradan su došli da nam kažu da smo osuđeni na 60 dana zatvora jer nismo imali propusnicu OVK za kretanje po njihovoj teritoriji. Mi smo satima slušali krike, šta su im radili nisam mogao ni da zamislim, to je užasna scena koju godinama pokušavam da izbacim iz glave. Tražio sam da dobijemo papir za zatvor, a oni su rekli da su to svi objavili u medijima.

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Kurir.rs

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