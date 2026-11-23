Slušaj vest

Danas se navršava tačno godinu dana od kako je Srbiju potresla vest o tragediji dvoje mladih kod Zlatibora, u mestu Međuvršje, u kojoj su u saobraćajnoj nesreći poginuli Ana Radović (20) i njen prijatelj Aleksandar Masaluščić (37), koji je upravljao automobilom "audi".

Tog 23. novembra 2025. godine Ana je sa rodnog Zlatibora, krenula ka Beogradu, gde je studirala, a prijatelj Aleksandar joj je ponudio prevoz do tamo, budući da se i on tog dana vraćao za Beograd.

Međutim, oni su, prema podacima iz istrage, kobnog dana oko 19 časova sleteli s magistralnog puta Požega - Čačak, a njihov automobil je upao u betonsku rupu kraj puta, duboku više od dva metra i tu ostao zaglavljen, da bi nakon tri dana policijske potrage bio pronađen na tom mestu.

Automobil u kom su bili prijatelji Foto: RINA

Anin nestanak porodica je prijavila policiji 24. novembra budući da im se nije javila da je stigla u Beograd, a Ana je poslednji telefonski razgovor imala sa bratom, nekoliko minuta pre nego što je džip marke "audi Q8", kojim je upravljao Aleksandar, a ona bila na mestu suvozača, sleteo sa puta.

Istraga, koju je vodilo Osnovno javno tužilaštvo u Čačku, je zatvorena. Utvrđeno je da je vozač "audija" izgubio kntrolu nad vozilom i sleteo s puta. Drugih učesnika u ovoj saobraćajnoj nesreći nije bilo. Međutim, porodicu Radović sve ovo vreme kopkaju mnoga pitanja.

- Postavlja se pitanje zašto su policajci pretraživali obližnje jezero Međuvršje i korito Morave, ako su videli da je njen telefon bio uključen 15 sati, što govori da nije u vodi, jer ni jedan ne bi toliko izdržao pod vodom. Drugo pitanje je kako je automobil završio u tako malom betonskom prostoru pored puta, kao da ga je neko tu spustio. Tu je pitanje i o Aninim pozivima u pomoć, koji kažu da je navodno sa svog telefona dva puta pozvala hitne službe, kao i da je iz automobila upućen panik-poziv. Zašto se ni jedna služba nije odazvala na njih?! I na kraju, zašto u veštačenju nije odrađena precizna brzina kojom se automobil kretao i zašto nije utvrđeno da li u vozilu postoji uređaj, poznat kao "crna kutija", za koji je veštak naveo da nije siguran da li postoji. Sve ovo su neka potpuno misteriozna pitanja zbog kojih slučaj nije rasvetljen do kraja, čak ni godinu dana kasnije - ispričao je za Kurir izvor blizak slučaju.

Foto: RINA

Podsetimo, penzionisani profesor Saobraćajnog fakulteta Milan Vujanić rekao je nakon nesreće i da je mala verovatnoća da automobil završi tako precizno u tako malom prostoru.

Kako je Kurir pisao, nakon više od četiri meseca od pogibije Ane Radović i Aleksandra Masalušića u Međuvršju, kod Čačka, Osnovno javno tužilaštvo u ovom gradu je zatvorilo istragu u vezi sa ovom stravičnom tragedijom.

- Povodom saobraćajne nezgode na državnom putu prvog B reda broj 23, u kojoj su smrtno stradali Aleksandar Masalušić iz Beograda i Ana Radović iz Čajetine, Osnovno javno tužilaštvo u Čačku je donelo odluku o nepokretanju krivičnog postupka, jer je nesporno utvrđeno da je do saobraćajne nezgode došlo usled propusta u vožnji vozača motornog vozila, sada pokojnog Aleksandra Masalušića. On je vozilom upravljao suprotno odredbama Zakona o bezbednosti saobraćaja. Istragom je utvrđeno da je na mestu suvozača bila Ana Radović - navode iz OJT u Čačku. Takođe dodaju da je istragom utvrđeno da u ovom udesu nije učestvovalo nijedno drugo vozilo ni lice.

Ana Radović Foto: Printscreen Nestali Srbija

Podsećamo, Ana i njen prijatelj Aleksandar, koji je bio za volanom džipa "audi Q8", te kobne nedelje su oko 19 časova sleteli s magistralnog puta Požega - Čačak, pored jezera Međuvršje. Spasioci su čamcima tri dana pretraživali korito i priobalje Zapadne Morave, da bi njihov automobil našli tri dana kasnije, preko puta jezera.

Pretpostavlja se da je vozač "ispravio" krivinu i umesto da ide ulevo, prošao iza zaštitne ograde, direktno se zakucavši u betonski propust pored puta. Tokom izvlačenja vozila utvrđeno je da su uleteli u spomen obeležje podignuto borcima palim tokom Drugog svetskog rata. Njihov automobil je upao u betonsku rupu duboku više od dva metra i tu ostao zaglavljen. Od siline udarca prednji deo automobila je bio potpuno smrskan.

Aleksandar Masalušić Foto: Društvene Mreže

Nalazom obdukcije je utvrđeno da su oboje imali višestruke prelome kostiju.