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Život dvojice "škaljaraca", koji su likvidirani 19. i 21. novembra u Crnoj Gori, obeležila su hapšenja, zatvor i sudski procesri, ali i ubistva njihove braće.

Naime, Darko Vicković (46), ubijen u četvrtak u Nikšiću, pre mnogo godina ostao je bez dva brata koja su ubijena u jednom ugostiteljskom objektu u Nikšiću.

Darko Vicković Foto: RINA, Pritnscreen

I likvidirani Miloš Đuričković (56), koji je izrešetan u subotu na Cetinju, ostao je bez dva brata - Gorana i Radomira.

1/4 Vidi galeriju Uviđaj posle ubistva Miloša Đuričkovića Foto: screenshot RTCG

- Goran Đuričković bio mu je brat od strica i ubijen je u ratu klanova 2015. hicem iz snajpera u Budvi, a Milošev rođeni brat Radomir Đuričković likvidiran je 2016. na Cetinju kada su napadačai pucali na njega iz kola u pokretu - kaže izvor i podseća da je Đuričković bio u kumovskim vezama sa Goranom Radomanom, prvom žrtvom rata "škaljaraca" i "kavčana". Radoman je ubijen u februaru 2015. godine u Beogradu.

Smrt Radomana

Vlasnik diskoteke Radomir Đuričković (41) inače, navodni pripadnik škaljarskog klana likvidiran je 10. oktobra 2016. na Cetinju, kada su na njega pucali "kavčani" i to iz automobila u pokretu.

Mafijaška likvidacija dogodila se sat vremena pre ponoći, ispred kafane "Konoba", u trenutku kada je "škaljarac" izašao iz kafane i ušao u svoj automobil. Đuričković je izrešetan automatskom puškom, a auto koje su ubice koristili sutradan je pronađeno zapaljen na području Rijeke Crnojević. Osumnjičeni za zločin bili su Mario Milošević, Igor Mašanović i Vukan Vujačić, koji se dovode u vezi sa kavačkim klanom.

Radomir Đuričković Foto: Printscreen

Kao motiv za surovu egzekuciju pominjalo se to što su "kavčani" sumnjali da je žrtva sa kumom Goranom Radomanom "kriv" za nestanak vrednog tovara kokaina u Valensiji, posle čega je i počeo krvavi rat dva klana.

Smrt Gorana

Zet fudbalske legende Vladimira Petrovića Pižona i pripadnik škaljarskog klana, Goran Đuričković (48) ubijen je iz snajpera sa zidina Starog grada u Budvi dok je s prijateljima sedeo u bašti svog kafića 27. oktobra 2015. godine. Đuričković je, da podsetimo, ustao od stola i zakoračio prema marini kada su se začuli pucnji nakon kojih je pao u more.

Goran Đuričković Foto: Priatna Arhiva

Policija je, kao i sam Đuričković, imala saznanja da mu je život u opasnosti, a sve nakon što je ubijen njegov kum Saša Marković. Za Markovića se veruje da je bio slučajna žrtva u ratu kotorskih klnova i da su ti hici bili namenjeni Đuričkoviću.

Nova faza u ratu klanova

Inače, rat kavačkog i škaljarskog klana otpočeo je 2014. godine nakon nestanka 200 kg kokaina uiz stana u Valensiji. Navodno je Goran Radoman, prva žrtva u tom krvavom ratu, bio zadužen da čuva tovar. Nakon nestanka tovara kokaina, do tada jedinstveni kotorski klan se pocepao na dva, kavački i škaljarski. U ratu je do sada ubijeno preko 80 ljudi, a sudeći po najnovijim dešavanjima, kraj mu se ne nazire.

Goran Radoman Foto: Privatna Arhiva, Dragana Udovičić, Printscreen TV Pink

Sumnja se da je Miloš Đuričković poslednja žrtva u ratu kavačkog i škaljarskog klana.

- On je druga žrtva iz redova škaljaraskog klana koja je ubijena u roku od 48 sati, pa se ne isključuje ni mogućnost da su dve likvidacije povezane, a da je ovaj sukob ušao u novu fazu - kaže naš izvor i podseća da je 19. novembra u Nikšiću ubijen Darko Vicković (46), koji je takođe važio za pripadnika škaljarskog klana.

Iz crnogorske Uprave policije saopštili su da ima indicija da je u ubistvo Miloša Đuričkovića umeštan inostrani faktor.

- Službenici Uprave policije su, preduzimajući hitne mere i radnje na rasvetljavanju ubistva M.Đ., čije je telo pronađeno, pored primarnog mesta zločina u Bajicama na teritoriji Cetinja, gde je, kako se sumnja, izvršeno ovo ubistvo, pronašli i sekundarno mesto zločina na drugoj lokaciji, gde je otkriveno zapaljeno vozilo. U njemu su se nalazile dve puške oštećene u požaru, a sumnja se da su vozilo i oružje korišćeni prilikom izvršenja ubistva M.Đ. - saopšteno je iz crnogorske policije.

Kako su dodali, istražitelji preduzimaju konkretne mere i radnje radi provere i analize predmeta pronađenih i izuzetih sa oba mesta zločina, uz aktivnu međunarodnu operativnu policijsku saradnju.

- Uzimajući u obzir da pronađeno vozilo nije registrovano u Crnoj Gori i da se ne nalazi u zvaničnim bazama nadležnih crnogorskih organa, kao ni drugi predmeti pronađeni na mestu zločina, ovo krivično delo karakteriše i element inostranosti - piše u policijskom saopštenju i dodaje se da se sumnja da su u ubstvu učestvovale najmanje dve osobe kao neposredni izvršioci.

Cetinje Foto: screenshot RTCG

- Policijski službenici, u koordinaciji sa nadležnim državnim tužiocem u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, preduzimaju opsežne aktivnosti kako na identifikovanju ove dve osobe, tako i na proveri povezanih lica koja su učestvovala u pripremi na teritoriji drugih država, kao i planiranju i izvršenju ovog teškog krivičnog dela i pružanju podrške izvršiocima nakon izvršenja krivičnog dela na teritoriji Crne Gore - saopšteno je iz UP.