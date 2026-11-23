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Beogradsko naselje uznemirila je vest da su lovci, tokom redovnog obilaska nepristupačnog šumskog pojasa u blizini manastira, naišli na telo nepoznatog muškarca. Policija je odmah obezbedila teren i obavila uviđaj, a telo je prebačeno na Institut za sudsku medicinu gde će obdukcija dati odgovore na ključna pitanja - ko je preminuli, koliko je dugo telo ležalo u šumi i da li je smrt nastupila pod sumnjivim okolnostima.

Dok se čekaju prvi zvanični rezultati istrage, prim. dr Radoslav Radosavljević, specijalista patolog objašnjava za jutarnji program Kurir televizije, emisiju "Redakcija", kakva je procedura u ovakvim situacijama i na koji način stručnjaci dolaze do identiteta osobe.

- Ova neprijatna vest je uznemirila građane, naročito meštane Slanaca i Velikog Sela, gde su lovci pronašli telo. Sada je najvažnije utvrditi identitet te osobe, što se radi na osnovu dve grupe parametara. Prvu grupu čine elementi za preliminarnu identifikaciju, odnosno prepoznavanje na osnovu ličnih dokumenata, odeće, obuće, mobilnog telefona i drugih predmeta pronađenih kod preminulog, što je u nadležnosti kriminalistike - kaže Radosavljević.

04:46 KO JE MUŠKARAC IZ ŠUME KOD SLANACA? Patolog otkriva detalje obdukcije: Dve grupe tragova rešavaju misteriju kod manastira! Izvor: Kurir televizija

U slučajevima kada kod preminulog nema dokumenata ili zbog stanja tela prepoznavanje nije moguće, na scenu stupaju forenzičari i najsavremenije metode analize.

- Drugu grupu čine naučno dokazane metode: daktiloskopija (utvrđivanje otisaka prstiju), antropološka analiza kostiju, odontološka analiza zuba i, na kraju, DNK analiza iz bioloških tragova. Pored toga, od velike pomoći mogu biti i specifična obeležja na telu, poput mladeža ili postoperativnih ožiljaka - objašnjava forenzičar za Kurir televiziju.

Obdukcija daje odgovor da li je u pitanju zločin ili nesreća

Pored samog identiteta, za policiju i tužilaštvo je presudno da znaju šta se tačno dogodilo u šumi kod Slanaca, pa se paralelno sa identifikacijom ispituje i sam uzrok smrti, objašnjava Radosavljević.

- Sledeći ključan korak jeste utvrđivanje da li je smrt nastupila prirodnim ili nasilnim putem. Ukoliko je smrt prirodna, situacija je jasna. Međutim, ako je reč o nasilnoj smrti, istražni organi utvrđuju da li se radi o ubistvu, samoubistvu ili zadesu. Specijalista sudske medicine tokom obdukcije utvrđuje uzrok smrti, mehanizam nastanka povreda i sredstvo kojim su one nanete - kaže Radosavljević.

Prim. dr Radoslav Radosavljević, specijalista patolog Foto: Kurir Televizija

Iako javnost često očekuje odgovore odmah, doktor Radosavljević napominje da detaljna medicinska veštačenja zahtevaju vreme i temeljnu proveru svakog traga pre nego što slučaj dobije svoj pravni epilog.

- Rade se i dodatne histopatološke analize tkiva, kao i hemijsko-toksikološke analize kako bi se isključilo ili potvrdilo prisustvo psihotropnih i drugih supstanci. Čitav proces traje nekoliko meseci, nakon čega se izdaje zvaničan nalaz na osnovu kog javni tužilac odlučuje o daljem pokretanju postupka - poručio je patolog Radosavljević.

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Kurir.rs

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