NOVI DETALJI HAPŠENJA ZBOG NAPADA NA MOTOCIKLISTE U HRTKOVCIMA: Četvorica osumnjičenih sa područja Sremske Mitrovice, jedan iz Grgurevaca
- Šest osoba je uhapšeno zbog sumnje da su učestvovale u napadu na motocikliste u Hrtkovcima 25. oktobra, a osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova.
- Prema nezvaničnim informacijama, četvorica uhapšenih su sa područja Sremske Mitrovice, među njima i jedan iz Grgurevaca.
- U napadu je više osoba povređeno, a najmanje jedna je zadobila teške telesne povrede.
Šest osoba uhapšeno je zbog sumnje da su učestvovale u napadu na motocikliste u Hrtkovcima, koji se dogodio 25. oktobra. Prema nezvaničnim saznanjima, četvorica osumnjičenih su sa područja grada Sremske Mitrovice, među kojima je i jedan iz Grgurevaca.
Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, a na teret im se stavlja krivično delo učestvovanje u grupi koja izvrši krivično delo.
Napad se dogodio u Hrtkovcima, kada je grupa maskiranih muškaraca naoružanih palicama presrela motocikliste koji su bili deo studentskog mobilnog tima.
Prema ranije objavljenim informacijama, napadači su sa nekoliko automobila preprečili put motociklistima, nakon čega su izašli iz vozila i fizički ih napali.
U napadu je povređeno više osoba, od kojih je najmanje jedna zadobila teške telesne povrede.
Hapšenje mesec dana nakon napada
Nakon incidenta, o slučaju je obavešteno Osnovno javno tužilaštvo u Rumi, koje je naložilo preduzimanje mera radi identifikacije učesnika i utvrđivanja svih okolnosti napada.
Gotovo mesec dana kasnije, policija je uhapsila šest osoba.
Prema nezvaničnim informacijama, četvorica osumnjičenih dolaze sa područja grada Sremske Mitrovice, a jedan od njih je iz Grgurevaca.
Zvanični identiteti uhapšenih nisu objavljeni.
Za sada nije saopšteno da li su identifikovani svi učesnici napada, s obzirom na to da su oštećeni ranije tvrdili da je u incidentu učestvovalo više osoba.
Nadležni organi nastavljaju rad na utvrđivanju svih okolnosti događaja.
Svi osumnjičeni smatraju se nevinim dok se njihova krivica ne utvrdi pravosnažnom sudskom odlukom.