Hronika
AUTOMOBIL SLETEO U KORITO LEPENICE: Vatrogasci sekli vozilo da izvuku povređene, teška nesreća u Kragujevcu
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Sinoć je na Lepeničkom bulevaru u Kragujevcu došlo do teže saobraćajne nezgode kada je vozač putničkog vozila izgubio kontrolu i sleteo sa puta.
- Automobil je završio u koritu reke Lepenice, u njemu su bile dve osobe. Na lice mesta su stigle vatrogasno-spasilačke ekipe koje su sekle vozilo kako bi izvukle povređene - kaže za RINU izvor upoznat sa ovim događajem.
Povređeni su vozilom Hitne pomoći prevezeni u bolnicu.
Daljom istragom biće utvrđene okolnosti pod kojima je došlo do ove saobraćajne nezgode.
(RINA)
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