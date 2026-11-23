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Inspektori su saslušali više osoba u okviru istrage ubistva Cetinjanina Miloša Đuričkovića (56), ali njihovi iskazi nisu pomogli u rasvetljavanju zločina.

Kako je nezvanično saopšteno, istražitelji su izuzeli video snimke sa nadzornih kamera sa nekoliko lokacija, kako bi došli do osumnjičenih.

1/4 Vidi galeriju Uviđaj posle ubistva Miloša Đuričkovića Foto: screenshot RTCG

Kako je saopšteno iz Uprave policije Crne Gore, prioritet je na rasvjetljavanju teških krivičnih dela, zbog čega su angažovani policajci koji obavljaju pojačane kontrole.

Kako je nezvanično saopšteno, kontrola na prilazima Cetinju, Budvi, Podgorici, Nikšiću i Herceg Novom, kao i kod tivatskog aerodroma, usledile su nakon ubistva Đuričkovića i Nikšićanina Darka Vickovića.

Pojačane policijske patrole zaustavljale su i pregledale vozila na gotovo svim prilaznim putevima Cetinju, Budvi, Podgorici i Nikšiću. Prema informacijama sa terena, u kontrolama su uglavnom angažovani pripadnici interventnih jedinica, naoružani dugim cevima.

Povećano prisustvo policije primetno je i na prilazu Aerodromu Tivat, kao i na saobraćajnicama u samoj Podgorici.

Kontrole se sprovode nakon ubistva Miloša Đuričkovića (56) u cetinjskom naselju Bajice i tri dana nakon ubistva Darka Vickovića (46) u Nikšiću.

Ubijeni Darko Vicković Foto: RINA, Pritnscreen

Uprava policije je u saopštenju nakon ubistva Đuričkovića potvrdila da su na terenu angažovane jake policijske snage koje sprovode blokade, detaljne kontrole i pretragu terena radi identifikovanja i lociranja izvršilaca. U potragu su uključeni i nadzor iz vazduha, specijalizovana oprema i Helikopterska jedinica Vojske Crne Gore.

Đuričković je 21. novembra, pronađen mrtav u Bajicama. Iz policije je saopšteno da pucnjava nije bila prijavljena, već da je građanin obavestio dežurnu službu da je zatekao beživotno telo muškarca. Policajci su po dolasku utvrdili da je ubijen vatrenim oružjem, nakon čega su uspostavljene blokade užeg i šireg područja i putnih pravaca.

Na drugoj lokaciji, na putu prema Lovćenu pronađeno je zapaljeno vozilo sa dve puške oštećene u požaru. Istražitelji sumnjaju da su vozilo i oružje korišćeni prilikom ubistva, u kojem su, prema prvim prikupljenim informacijama, učestvovala najmanje dvojica neposrednih izvršilaca. U istragu je uključena i međunarodna operativna policijska saradnja.

Ilustracija Foto: Profimedia

Dva dana ranije, 19. novembra, oko 14 časova, u nikšićkom naselju Straševina pucano je na Darka Vickovića. Sa višestrukim povredama od vatrenog oružja prevezen je u Opštu bolnicu Nikšić, gde je, uprkos reanimaciji, preminuo. Policija je saopštila da preduzima mere radi identifikovanja i pronalaska počinioca, u koordinaciji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici.