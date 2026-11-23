NAJNOVIJI DETALJI KRVAVOG PIRA U TC "GALERIJA" Jurio ženu po parkingu i zario joj kuhinjski nož u grudi, kod sebe imao i pištolj!
- Jevto J. (45) je u garaži tržnog centra 'Galerija' nožem teško ranio bivšu partnerku Sanju E. (47), posle jurnjave između parkiranih automobila.
- Policija ga je ubrzo savladala i kod njega pronašla krvavi kuhinjski nož i pištolj, koji je poslat na balističko veštačenje.
- Sanja E. je prebačena u Urgentni centar i lekari se bore za njen život, a osumnjičeni će, nezvanično, odgovarati za pokušaj ubistva.
J.J. (45) je muškarac koji je juče popodne na nivou - 2 garaže tržnog centra „Galerija“ kuhinjskim nožem teško ranio svoju bivšu emotivnu partnerku S. E. (47).
Osim noža kojim joj je naneo dva uboda u grudi i leđa, policija je prilikom hapšenja kod osumnjičenog pronašla i pištolj.
Sve je počelo u garaži juče oko 16 sati, kada su građani policiji prijavili dramatičnu scenu - da naoružani muškarac vitla pištoljem, preti ženi i nasrće na nju nožem.
Prema nezvaničnim informacijama, napadu je prethodila žestoka svađa bivših partnera. U jednom trenutku situacija je potpuno izmakla kontroli. J. J. je počeo da juri nesrećnu ženu između parkiranih automobila, uspeo da je sustigne i potom joj kuhinjskim nožem zadao dva snažna uboda, jedan direktno u grudni koš, a drugi u leđa.
Policijske patrole su u rekordnom roku blokirale ovaj deo garaže i zatekle jeziv prizor. Teško ranjena S. E. ležala je na betonu u lokvi krvi. Iako je bila u svesnom stanju, zbog velikog gubitka krvi, težine povreda i pretrpljenog šoka nije bila u stanju da komunicira sa policajcima.
Nedaleko od nje, policija je savladala i uhapsila osumnjičenog J. J. Prilikom pretresa, kod njega je pronađen krvavi kuhinjski nož kojim je pokušao da ubije bivšu partnerku, ali i pištolj. Oružje je odmah oduzeto i poslato na veštačenje kako bi se utvrdilo da li je reč o pravom vatrenom oružju sa municijom ili o vernoj replici.
Ekipe Hitne pomoći stigle su na lice mesta ubrzo nakon policije. Teško povređena S. E. je hitno transportovana u Urgentni centar, gde je odmah prebačena na odeljenje reanimacije i lekari se bore za njen život. U istu zdravstvenu ustanovu, ali pod jakom policijskom pratnjom, prevezen je i osumnjičeni J. J., koji je u trenutku hapšenja imao vidne povrede po glavi, za koje će istraga utvrditi kako su nastale.
Nezvanično, uhapšeni će odgovarati za pokušaj ubistva.
(Telegraf)