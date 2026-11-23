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J.J. (45) je muškarac koji je juče popodne na nivou - 2 garaže tržnog centra „Galerija“ kuhinjskim nožem teško ranio svoju bivšu emotivnu partnerku S. E. (47).

Osim noža kojim joj je naneo dva uboda u grudi i leđa, policija je prilikom hapšenja kod osumnjičenog pronašla i pištolj.

Sve je počelo u garaži juče oko 16 sati, kada su građani policiji prijavili dramatičnu scenu - da naoružani muškarac vitla pištoljem, preti ženi i nasrće na nju nožem.

Prema nezvaničnim informacijama, napadu je prethodila žestoka svađa bivših partnera. U jednom trenutku situacija je potpuno izmakla kontroli. J. J. je počeo da juri nesrećnu ženu između parkiranih automobila, uspeo da je sustigne i potom joj kuhinjskim nožem zadao dva snažna uboda, jedan direktno u grudni koš, a drugi u leđa.

Foto: Nenad Kostić, Shutterstock

Policijske patrole su u rekordnom roku blokirale ovaj deo garaže i zatekle jeziv prizor. Teško ranjena S. E. ležala je na betonu u lokvi krvi. Iako je bila u svesnom stanju, zbog velikog gubitka krvi, težine povreda i pretrpljenog šoka nije bila u stanju da komunicira sa policajcima.

Nedaleko od nje, policija je savladala i uhapsila osumnjičenog J. J. Prilikom pretresa, kod njega je pronađen krvavi kuhinjski nož kojim je pokušao da ubije bivšu partnerku, ali i pištolj. Oružje je odmah oduzeto i poslato na veštačenje kako bi se utvrdilo da li je reč o pravom vatrenom oružju sa municijom ili o vernoj replici.

Ekipe Hitne pomoći stigle su na lice mesta ubrzo nakon policije. Teško povređena S. E. je hitno transportovana u Urgentni centar, gde je odmah prebačena na odeljenje reanimacije i lekari se bore za njen život. U istu zdravstvenu ustanovu, ali pod jakom policijskom pratnjom, prevezen je i osumnjičeni J. J., koji je u trenutku hapšenja imao vidne povrede po glavi, za koje će istraga utvrditi kako su nastale.

Nezvanično, uhapšeni će odgovarati za pokušaj ubistva.