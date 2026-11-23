Slušaj vest

U Višem sudu u Negotinu danas se nastavlja suđenje Dejanu Dragijeviću i Srđanu Jankoviću, optuženima za teško ubistvo dvogodišnje Danke Ilić. Majka devojčice, Ivana Ilić, stigla je u sud, dok su okrivljeni iz pritvora dovedeni sa lisicama na rukama, u pratnji sudskih stražara.

Ekipa Kurira i danas se nalazi u negotinskom sudu.

- Okrivljeni su sa lisicama na rukama i u pratnji stražara uvedeni u sudnicu. Majka Danke Ilić je stigla na suđenje u pratnji punomoćnika oštećene porodice, međutim otac Danke Ilić se danas ipak nije pojavio, s obzirom na to da njihovo prisustvo nije obavezno - kaže izvor Kurira i dodaje da bi danas trebalo da budu saslušani svedoci koji su kobnog dana, 26. marta 2024. bili u Banjskom Polju gde je devojčica poslednji put viđena.

Danka Ilić Foto: Kurir

Za danas je bilo u planu saslušanje 12 svedoka, međutim jedan od njih se nije pojavio u sudu iz opravdanih razloga.

Okrivljeni negirali krivicu

Podsetimo, na prethodnim ročištima, održanim 19. i 20. novembra, pred sudskim većem najpre su svoje odbrane izneli Dejan Dragijević i Srđan Janković, koji su negirali da su počinili zločin koji im se stavlja na teret.

Dragijević je kratko poručio: "Ne priznajem delo jer ga nisam ni napravio", dok je Janković tvrdio da devojčicu uopšte nije video.

Dankina majka Ivana, danas na sudu Foto: Nemanja Nikolić

Obojica su tokom iznošenja odbrana govorila i o navodnoj policijskoj torturi koju su, kako tvrde, pretrpeli tokom ispitivanja u Policijskoj upravi u Boru. Naveli su da su priznanja koja su prvobitno dali policiji bila posledica batina, pretnji i pritisaka.

Sa druge strane, Više javno tužilaštvo u Zaječaru ostalo je pri navodima optužnice kojom se oni terete za teško ubistvo u saizvršilaštvu. Njima preti doživotna kazna zatvora.

Roditelji plakali

Dan kasnije, 20. novembra, u sudnici su saslušani roditelji devojčice, Ivana i Miloš Ilić, kao i drugi članovi porodice.

- Majka Ivana Ilić kroz suze je opisivala kobni dan kada je sa decom bila u Banjskom Polju. Navela je da je Danku poslednji put videla dok se pela na brdašce u dvorištu, dok je ona sinu davala vodu, a da je, kada je nakon nekoliko minuta ponovo pogledala u njenom pravcu, shvatila da devojčice nema - podseća izvor.

Srđan Janković Foto: Nemanja Nikolić

Opisala je i da je nakon nestanka ćerke na ulici videla beli automobil i dvojicu muškaraca, ali da tada nije obraćala pažnju na njih jer je bila fokusirana na potragu za detetom.

- Nisam ih ni konstatovala, nisam ni zapazila kada su ušli u auto i otišli. Bila sam fokusirana da nađem Danku - rekla je Ivana pred sudskim većem.

Njen suprug Miloš ispričao je da je, nakon što ga je Ivana obavestila o nestanku ćerke, odmah krenuo u Banjsko Polje, gde je na putu sreo radnike JKP "Vodovod". Naveo je da je zaustavio beli automobil i pitao ih da li su videli devojčicu sa repićem i maslinasto-zelenom jaknom.

Dejan Dragijević Foto: Nemanja Nikolić

- Rekli su da nisu. Pomislio sam posle da li je trebalo da izađem iz auta i proverim njihov auto, ali mi nešto nije dalo mira i otišao sam da tražim dete - ispričao je Miloš Ilić.

Tokom njegovog svedočenja odbrana je ukazivala na razlike u pojedinim detaljima njegovih ranijih izjava i iskaza koji je dao pred tužilaštvom i sudom.

1/9 Vidi galeriju Suđenje za ubistvo Danke Ilić u Negotinu Foto: Nemanja Nikolić

Roditelji Danke Ilić su na kraju svojih svedočenja naveli da im niko nije pretio, da nisu imali neprijatelje niti su ikome dugovali novac, a oboje su se pridružili krivičnom gonjenju okrivljenih.

Telo devojčice nikada nije pronađeno