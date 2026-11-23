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Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović izdao je obavezno uputstvo, kojim je naredio hitno hapšenje bivšeg fudbalera Partizana Vladimira Volkova i ostalih osoba koje su bile u automobilu u kom je juče pronađen pištolj, saznaje nezvanično Kurir!

Kako otkriva izvor Kurira, u automobilu u kojem je pronađen pištolj sa brušenim serijskim brojem osim Volkova bile su još dve osobe, ali je tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Dragan Danilović, kog je deo javnosti veličao kao heroja jer je prvi naletanje kolima na studente u blokadi u Beogradu kvalifikovao kao pokušaj teškog ubistva, juče odlučio da ne odredi zadržavanje osumnjičenima.

- Tužilac Danilović je, pošto je policija privela troje osumnjičenih, naložio da se oni puste na slobodu. Ova odluka je veoma neuobičajena jer je pozanto da pištolje sa brušenim serijskim brojevima često nose pripadnici kriminalnog miljea. Jasno je da je neophodno da se ovakvo oružje pošalje na veštačenje i da se tek utvrdi da li je eventualno već korišćeno u nekom obračunu - navodi naš sagovornik.