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Darko Vicković (46), pripadnik škaljarskog klana, koji je 19. novembra ubijen u Nikšiću, svojevremeno je zaratio u zatvoru Spuž sa Slobodanom Kašćelanom, jednim od vođa kavačkog klana.

Darko Vicković Foto: RINA, Pritnscreen

Kako smo pisali, rat pripadnika dva zaraćena klana iza zatvorskih zidina dogodio se u februaru 2019. godine nakon što je Kašćelan, posle hapšenja u Pragu, sproveden u Spuž. Vicković je u to vreme već bio u pritvoru zbog sumnje da je bio deo kriminalne grupe koja je, navodno, dobila pet miliona evra za nekoliko likvidacija, a na meti su im bili i pripadnici kavačkog klana, ali i visoki policijski funkcioneri u Crnoj Gori.

1/4 Vidi galeriju Slike vođe kavačkog klana sa Skaja Foto: Printscreen

- Samo tri dana nakon što je Slobodan Kašćelan iz Češke stigao u Spuž dogodio se incident. Njega su napali pritvorenici koji su bliski suprotstavljenom, škaljarskom kriminalnom klanu. Sve se desilo tokom šetnje, kada je grupa pritvorenika najpre dozivala Kašćelana da izađe na prozor ćelije, a onda su pokušali da ga pogode jajima i dezodoransima - podseća izvor i dodaje:

- Kašćelan je pod strogim merama, bio je u sobi u prizemlju kada je napadnut. Čuo je da ga neko iz šetnje doziva i da mu govori da se približi prozoru i popne do rešetaka jer želi da ga vidi i pozdravi. Čak se pozvao i na "zajedničkog prijatelja". Kada je vođa "kavčana" prišao prozoru, pritvoreni "škaljarci" su počeli da ga gađaju jajima i dezodoransima u stiku.

Završio u samici

U tom napadu, Slobodan Kašćelan nije bio povređen.

- Zatvorski stražari odmah su reagovali, a zbog napada je u samici završio Darko Vicković, a sumnja se da je u incidentu učestvovao i Vladimir Ulama, koji je iza rešetaka zbog sumnje da je učestvovao u ubistvu Nemanje Medina - pisali su tada mediji.

Slobodan Kašćelan, podsetimo, bio je uhapšen 12. decembra 2018. godine u Pragu, po međunarodnoj poternici koju je za njim raspisala Crna Gora. On je u februaru 2019. izručen Crnoj Gori i određen mu je pritvor. Prema optužnici specijalnog tužilaštva iz Podgorice, on se tada sumnjičio da je sa Igorom Božovićem organizovao kriminalnu grupu 2010. godine kako bi se bavili zelenaštvom, švercom droge i pranjem novca.