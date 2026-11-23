Slušaj vest

"Znam da je nestala devojčica, neki čovek nas je zaustavio u Banjskom Polju i pitao jesmo li je videli, daj Bože da je nađu", rekao je, prema rečima svedoka, Dejan Dragijević svom poslovođi Zoranu Zdravkoviću 26. marta 2024. godine, na dan nestanka Danke Ilić.

Svedok Zoran Zdravković Foto: Nemanja Nikolić

Kako je danas pred Višim sudom u Negotinu ispričao Zdravković, Dragijević mu je to rekao tokom razgovora, nakon čega je nastavio da priča o drugim stvarima, a njegovo ponašanje nije mu bilo sumnjivo.

Zdravković, koji je bio poslovođa Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića, danas je saslušan kao svedok u nastavku suđenja za ubistvo dvogodišnje devojčice. On je pred sudskim većem govorio o tome kako su se dvojica njegovih radnika ponašala na dan nestanka, ali i narednih dana, kao i o njihovim razgovorima sa kolegama nakon što su pozvani u policiju.

Dejan Dragijević danas u sudu Foto: Nemanja Nikolić

"Okej, idem"

Svedok je objasnio da je tog jutra oko 7.30 video obojicu na poslu, a da je prethodno sa Dejanom Dragijevićem zajedno došao automobilom iz Zlota, gde obojica žive.

Nakon završetka radnog vremena, kako je naveo, zajedno su se vratili, a kada su stigli na Novi Zlotski put, pozvao ga je direktor i rekao mu da se priključe potrazi za nestalom devojčicom, po nalogu gradonačelnika Bora.

Dankina majka Ivana Ilić Foto: Nemanja Nikolić

- Ja sam to preneo Dejanu i pozvao još nekoliko kolega, između ostalog i Srđana. On mi je rekao da je kod Malazije jer je birao neki crep, ja sam mu preneo šta je rekao direktor, on je rekao: "Okej, idem", ništa čudno nisam primetio - ispričao je Zdravković.

Govoreći o razgovoru sa Dragijevićem, svedok je ponovio da mu je on pomenuo kako je već čuo za nestanak devojčice, jer ih je neko zaustavio u Banjskom Polju i pitao da li su je videli.

Zdravković je istakao da je obojicu video i narednog dana, 27. marta, ali da ni tada nije primetio ništa neobično. Sa Dejanom je kasnije ponovo razgovarao o nestaloj devojčici.

- Sa Dejanom sam posle se video i komentarisali smo da još nisu našli ono dete, Dejan je rekao: "Daj Bože da se dete pronađe" i delovao mi je skroz normalno - naveo je svedok.

1/9 Vidi galeriju Suđenje za ubistvo Danke Ilić u Negotinu Foto: Nemanja Nikolić

Dodao je da je Dragijevića video i 1. aprila, kada su ponovo zajedno išli na posao, ali da ni tokom jutarnjih radnih sastanaka nije primetio ništa neobično.

- Svi se u firmi pitamo kako niko od nas nije primetio - rekao je Zdravković.

Svedok je govorio i o razgovorima koje su zaposleni vodili sa Dragijevićem i Jankovićem nakon što su njih dvojica davali izjave u policiji.

Kako je objasnio, okrivljeni su kolegama pričali da su bili u policiji, kao i da su im oduzeta privatna vozila. Zaposleni su ih, između ostalog, pitali šta su radili u ulici u kojoj je nestala devojčica, s obzirom na to da su tog dana bili angažovani u Ozrenskoj ulici.

Danka Ilić Foto: Printscreen/Facebook

- Dejan i Srđan su komentarisali da su davali izjavu u policiju i da su im oduzela privatna vozila. Mi smo ih pitali šta su tamo radili u toj ulici kad su bili angažovani u Ozrenskoj, oni su rekli da su tamo obavili malu nuždu i da više ništa ne znaju - ispričao je Zdravković.

O svojim radnicima imao je, kako je naveo, samo reči hvale, ističući da nikada nije čuo da se neko iz sela žalio na njih.

- Njih celo selo zna, nikada nisam čuo da je iko imao zamerke za njih, uvek su pomagali svima - rekao je svedok.

Dejan Dragijević na mestu potrage Foto: Nemanja Nikolić

Sva službena vozila imala GPS

Zdravković je na kraju govorio i o službenim automobilima "Vodovoda" navodeći da su sva četiri vozila marke "fijat panda", kojima je preduzeće raspolagalo u tom periodu, imala GPS sistem za praćenje.

Ipak, istakao je da ne zna da li je policija kontrolisala podatke sa svih vozila, jer on nije imao pristup tom sistemu.

- Sva vozila fiat panda vodovoda, a imali smo u to vreme 4, su imala GPS sistem za praćenje, ne znam da li su sva kontrolisana od strane PU Bor, jer nemam ja taj pristup, to ima tehnički direktor - naveo je Zdravković.

Dejan Dragijević učestvovao u potrazi Foto: Nemanja Nikolić

Podsetimo, Dejan Dragijević i Srđan Janković optuženi su za teško ubistvo Danke Ilić u saizvršilaštvu. Prema navodima optužnice, oni su 26. marta 2024. godine službenim automobilom "Vodovoda" udarili devojčicu u Banjskom Polju, nakon čega ju je Dragijević, kako se sumnja, usmrtio, dok mu je Janković pomagao. Telo devojčice do danas nije pronađeno.

Srđan Janković na mestu potrage Foto: Nemanja Nikolić