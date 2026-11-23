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Inđija je danas zavijena u crno nakon vesti o tragičnoj smrti Anje A. (23), koja je juče izgubila život u teškoj saobraćajnoj nesreći u ovom gradu.

Na društvenim mrežama i ulicama Inđije osvanula je potresna umrlica kojom se porodica, prijatelji i sugrađani opraštaju od tragično nastradale devojke.

Podsetimo, stravična nesreća dogodila se juče u ranim jutarnjim satima, oko 1.30 časova, u Ulici vojvode Putnika u Inđiji, na deonici puta iz smera Autleta ka centru grada.

Nastradala Anja A. Foto: Facebook Printscreen

Kako je ranije potvrđeno iz Policijske uprave Sremska Mitrovica, do nesreće je došlo kada je vozilo u kojem su se nalazile dve mlađe ženske osobe iz za sada neutvrđenih razloga sletelo sa puta.

Anja A. je nakon udesa hitno prevezena u Dom zdravlja u Inđiji, gde je, nažalost, podlegla teškim povredama, dok je druga devojka u kritičnom stanju transportovana u Urgentni centar u Novom Sadu, gde joj se lekari i dalje bore za život.