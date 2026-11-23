OVO JE DEVOJKA KOJA JE POGINULA JEZIVOM UDESU U INĐIJI: Automobil sa dve drugarice sleteo s puta, Anji nije bilo spasa (foto)
- U teškoj nesreći u Inđiji poginula je Anja A. (23), nakon što je automobil sa dve mlađe devojke sleteo s puta u Ulici vojvode Putnika.
- Druga devojka je u kritičnom stanju prevezena u Urgentni centar u Novom Sadu, gde joj se lekari i dalje bore za život.
Inđija je danas zavijena u crno nakon vesti o tragičnoj smrti Anje A. (23), koja je juče izgubila život u teškoj saobraćajnoj nesreći u ovom gradu.
Na društvenim mrežama i ulicama Inđije osvanula je potresna umrlica kojom se porodica, prijatelji i sugrađani opraštaju od tragično nastradale devojke.
Podsetimo, stravična nesreća dogodila se juče u ranim jutarnjim satima, oko 1.30 časova, u Ulici vojvode Putnika u Inđiji, na deonici puta iz smera Autleta ka centru grada.
Kako je ranije potvrđeno iz Policijske uprave Sremska Mitrovica, do nesreće je došlo kada je vozilo u kojem su se nalazile dve mlađe ženske osobe iz za sada neutvrđenih razloga sletelo sa puta.
Anja A. je nakon udesa hitno prevezena u Dom zdravlja u Inđiji, gde je, nažalost, podlegla teškim povredama, dok je druga devojka u kritičnom stanju transportovana u Urgentni centar u Novom Sadu, gde joj se lekari i dalje bore za život.
(Telegraf)