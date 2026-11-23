Osumnjičen je muškarac star 29 godina, dok žrtva ima 37 godina
Brza rekacija policije
HOROR U SMEDEREVU! UHAPŠEN SILOVATELJ: Presreo ženu na putu do posla, odvukao je u napuštenu kuću i napastvovao je
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Policija je u Smederevu uhapsila muškarca (29) zbog sumnje da je počinio krivično delo silovanje.
Kako saznajemo, sumnja se da je on juče rano ujutru presreo ženu (37) koja je krenula na posao i napstvovao je.
- Napadač je presreo ženu i uz pretnju silom ju je odveo u jednu napuštenu kuću gde ju je tukao i silovao - kaže izvor i dodaje da su nesrećnoj ženi u bolnici konstatovane povrede.
- Odmah po prijavi nemilog događaja policija je pokrenula potragu za počiniocem i on je posle kraće potrage uhapšen istog dana - kaže izvor.
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