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Policija je u Smederevu uhapsila muškarca (29) zbog sumnje da je počinio krivično delo silovanje.

Kako saznajemo, sumnja se da je on juče rano ujutru presreo ženu (37) koja je krenula na posao i napstvovao je.

- Napadač je presreo ženu i uz pretnju silom ju je odveo u jednu napuštenu kuću gde ju je tukao i silovao - kaže izvor i dodaje da su nesrećnoj ženi u bolnici konstatovane povrede.