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Odbrana Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića zatražila je da sud odredi novo neuropsihijatrijsko veštačenje okrivljenih, kako bi se utvrdilo da li su se tokom davanja iskaza u Policijskoj upravi u Boru nalazili u posebnom psihičkom stanju koje je moglo da utiče na sadržaj njihovih izjava, s obzirom na to da su, kako su okrivljeni izjavili u svojim odbranama, tvrdili da su prvobitna priznanja iznuđena batinama, mučenjem i jezivim pretnjama ubistvom.

1/6 Vidi galeriju Srđan Janković i Dejan Dragijević danas u sudu Foto: Nemanja Nikolić

Advokat Živadin Bogdanović, branilac okrivljenog Srđana Jankovića, objasnio je da odbrana sumnja na postojanje takozvanog sindroma konfabulacije, odnosno pojave u kojoj osoba pod pritiskom, pretnjama ili sugestijama iznosi određene činjenice koje nisu njena izvorna sećanja.

- Tražili smo da sud odredi novo veštačenje neuropsihijatrijsko na jednu vrlo specifičnu situaciju. U psihologiji postoji sindrom konfabulacije, to je davanje određenih iskaza pod pritiskom, pretnjom, dovođenje određenih lica u stanje u kome bi izneli određene činjenice koje nisu njihove izvorno, već su im sugerisane - rekao je Bogdanović.

Advokat Živadin Bogdanović Foto: Nemanja Nikolić

On je naveo da odbrana pretpostavlja da se upravo to dogodilo u Policijskoj upravi u Boru, kada su Dragijević i Janković saslušavani, kako tvrdi, nakon pretnji i prinude.

- Pretpostavljamo da se upravo to dogodilo u Policijskoj upravi u Boru, kada su njih dvojica saslušavani nakon svih onih pretnji, prinuda i svega što se dogodilo tog popodneva i noći, u Policijskoj upravi u Boru. I želimo da dobijemo stručni izveštaj od neuropsihijatra da li su oni u tom slučaju bili u tom posebnom psihičkom statusu ili ne - naveo je advokat.

Podsetimo, Janković i Dragijević se terete da su 26. marta 2024. u Banjskom Polju službenim autim "fiat panda" udarili Danku Ilić, koja je sama iz dvorišta izašla na put. Kako se navodi u optužnici, posle udarca, uneli su dete u kola i udavili je, a telo su potom bacili na deponiju na Starobanjskom putu. Telo nikada nije nađeno.

Okrivljeni su, podsetimo, posle hapšenja 4. aprila 2024. godine u policiji priznali zločin, da bi kasnije u tužilaštvu sve negirali, tvrdeći da su ih inspektori tukli. Zbog sumnje da su zlostavljali, mučili i tukli okrivljene za Dankino ubistvo u prostorijama Policijske uprave Bor, nedavno je, po nalogu VIšeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapšeno sedam policajaca.

Nema promena u iskazima svedoka

Govoreći o današnjem suđenju, advokati su istakli da saslušani svedoci nisu menjali iskaze koje su prethodno dali tokom istrage.

Vanja Živković Foto: Nemanja Nikolić

- Nismo čuli nikakvih promena u sadržaju izjavaveć datih u istrazi od svedoka. Svi su ostali pri svojim izjavama - dodala je advokatica Vanja Živković, inače branilac okrivljenog Dragijevića.

Sutra još 10 svedoka

Za sutrašnji nastavak suđenja predviđeno je saslušanje još deset svedoka, a među njima bi trebalo da bude i direktor Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod" u Boru.

1/7 Vidi galeriju Okrivljeni Foto: Nemanja Nikolić