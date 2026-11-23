"POSTOJI TAJ SINDROM... PRETPOSTAVLJAM DA SE UPRAVO TO DOGODILO U POLICIJSKOJ STANICI U BORU" Advokati okrivljenih za Dankino ubistvo tražili jedno veštačenje!
- Odbrana Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića traži novo neuropsihijatrijsko veštačenje, uz tvrdnju da su iskazi dati pod pritiskom i pretnjama u Policijskoj upravi u Boru.
- Advokat Živadin Bogdanović navodi da sumnjaju na sindrom konfabulacije, dok odbrana tvrdi da svedoci na današnjem suđenju nisu menjali ranije izjave.
Odbrana Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića zatražila je da sud odredi novo neuropsihijatrijsko veštačenje okrivljenih, kako bi se utvrdilo da li su se tokom davanja iskaza u Policijskoj upravi u Boru nalazili u posebnom psihičkom stanju koje je moglo da utiče na sadržaj njihovih izjava, s obzirom na to da su, kako su okrivljeni izjavili u svojim odbranama, tvrdili da su prvobitna priznanja iznuđena batinama, mučenjem i jezivim pretnjama ubistvom.
Advokat Živadin Bogdanović, branilac okrivljenog Srđana Jankovića, objasnio je da odbrana sumnja na postojanje takozvanog sindroma konfabulacije, odnosno pojave u kojoj osoba pod pritiskom, pretnjama ili sugestijama iznosi određene činjenice koje nisu njena izvorna sećanja.
- Tražili smo da sud odredi novo veštačenje neuropsihijatrijsko na jednu vrlo specifičnu situaciju. U psihologiji postoji sindrom konfabulacije, to je davanje određenih iskaza pod pritiskom, pretnjom, dovođenje određenih lica u stanje u kome bi izneli određene činjenice koje nisu njihove izvorno, već su im sugerisane - rekao je Bogdanović.
On je naveo da odbrana pretpostavlja da se upravo to dogodilo u Policijskoj upravi u Boru, kada su Dragijević i Janković saslušavani, kako tvrdi, nakon pretnji i prinude.
- Pretpostavljamo da se upravo to dogodilo u Policijskoj upravi u Boru, kada su njih dvojica saslušavani nakon svih onih pretnji, prinuda i svega što se dogodilo tog popodneva i noći, u Policijskoj upravi u Boru. I želimo da dobijemo stručni izveštaj od neuropsihijatra da li su oni u tom slučaju bili u tom posebnom psihičkom statusu ili ne - naveo je advokat.
Podsetimo, Janković i Dragijević se terete da su 26. marta 2024. u Banjskom Polju službenim autim "fiat panda" udarili Danku Ilić, koja je sama iz dvorišta izašla na put. Kako se navodi u optužnici, posle udarca, uneli su dete u kola i udavili je, a telo su potom bacili na deponiju na Starobanjskom putu. Telo nikada nije nađeno.
Okrivljeni su, podsetimo, posle hapšenja 4. aprila 2024. godine u policiji priznali zločin, da bi kasnije u tužilaštvu sve negirali, tvrdeći da su ih inspektori tukli. Zbog sumnje da su zlostavljali, mučili i tukli okrivljene za Dankino ubistvo u prostorijama Policijske uprave Bor, nedavno je, po nalogu VIšeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapšeno sedam policajaca.
Nema promena u iskazima svedoka
Govoreći o današnjem suđenju, advokati su istakli da saslušani svedoci nisu menjali iskaze koje su prethodno dali tokom istrage.
- Nismo čuli nikakvih promena u sadržaju izjavaveć datih u istrazi od svedoka. Svi su ostali pri svojim izjavama - dodala je advokatica Vanja Živković, inače branilac okrivljenog Dragijevića.
Sutra još 10 svedoka
Za sutrašnji nastavak suđenja predviđeno je saslušanje još deset svedoka, a među njima bi trebalo da bude i direktor Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod" u Boru.
- Za sutra jeste predviđeno saslušanje još desetak svedoka. Da li će on doći, zaista ne znamo. On jeste na listi svedoka, tako da očekujemo i njegovo prisustvo - rečeno je nakon današnjeg pretresa.