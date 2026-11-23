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Senad Dž. (50) je muškarac koji je izgubio život u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila juče, u Prijepoljskoj ulici u Sjenici.

Do saobraćajne nesreće došlo je u trenutku kada se Senad Dž. svojim vozilom marke "pežo" uključivao sa sporednog puta na glavni putni pravac. U tom trenutku glavnom saobraćajnicom, iz pravca Prijepolja prema Sjenici, kretao se "audi Q8" kojim je upravljao A. M. iz Novog Pazara. Prema nezvaničnim informacijama, vozilo Senada Dž. pojavilo se ispred "audija", nakon čega je došlo do snažnog sudara, a Senad je izgubio život na licu mesta.

U "audiju" su se, osim A.M., nalazile i njegova supruga i njihove dve maloletne ćerke. Prema prvim informacijama, svi članovi porodice iz Novog Pazara zadobili su lakše telesne povrede. Medicinsku pomoć povređenima pružila je ekipa Hitne pomoći Doma zdravlja Sjenica, koja je intervenisala nakon saobraćajne nesreće.