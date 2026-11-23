Policija u Smederevu uhapsila R. I. (29) brzim i efikasnim radom
Policijska uprava Smederevo
OTKRIVENO KO JE UHAPŠENI SILOVATELJ IZ SMEDEREVA: Oglasila se policija, napasniku određeno zadržavanje!
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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Smederevu, brzim i efikasnim radom, rasvetlili su krivično delo silovanje koje se juče dogodilo na teritoriji Smedereva i istog dana identifikovali i uhapsili R. I. (29) iz Gračanice, sa neprijavljenim prebivalištem u Smederevu, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično delo.
- Kako se sumnja, on je presreo i potom nasilno uveo žrtvu u napuštenu kuću, u koju se uselio bez znanja vlasnika, gde je izvršio krivično delo - navodi se u saopštenju Policijske uprave Smederevo.
Po nalogu višeg javnog tužioca u Smederevu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.
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