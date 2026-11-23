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Otac Ane Radović (20) sa Zlatibora, koja je na današnji dan 2025. godine poginula u mestu Međuvršje kod Čačka, ni danas ne zna, kako kaže, pod kojim okolnostima je došlo do saobraćajne nesreće u kojoj je izgubio svoju mezimicu.

Miloš Radović kaže za Kurir da je istraga o ovoj nesreći završena u aprilu i da neće biti pokrenut krivični postupak jer je osumnjičeni za izazivanje saobraćajke, Aleksandar Masaluščić (37), takođe preminuo.

- Ja svoju ćerku nikad neću vratiti, ali barem je fer da saznam kako je nastradala. Toliko imam pravo, kao i svaki roditelj u Srbiji! - kaže neutešni Miloš.

Podsetimo, Ana Radović je kobnog 23. novembra 2025. sa rodnog Zlatibora krenula za Beograd, gde je strudirala. Da je poveze do prestonice ponudio se njen prijatelj Aleksandar Masalušić, inače telohranitelj Nebojše Stojkovića Stojketa, nekadašnjeg vođe rakovačkog klana. Masalušić je bio za volanom "aduija Q8", dok je Ana bila na mestu suvozača. Kobne večeri, oko 19 sati, oni su sleteli sa puta Požega-Čačak, a "audi" je upao u betonsku rupu kraj puta, duboku više od dva metra i tu ostao zaglavljen. Budući da se Ana nije javila da je stigla u Beograd, porodica je prijavila njen nestanak policiji, a tri dana kasnije je pronađen slupan auto sa dva tela unutra.

Ana Radović Foto: Printscreen Nestali Srbija

Danas je tačno godinu dana od ove teške tragedije, a Anin otac i dalje traži odgovore na pitanja kako je do nje tačno došlo.

-Danas smo obeležili godišnjicu smrti mojoj ćerki, ona je sahranjena na Zlatiboru. Tog nesrećnog dana je išla na fakultet u Beograd i trebalo je da je vozi moj sin, ali je spletom okolnosti pošla sa tim prijateljem, ali su prvo hteli da idu do jedne pečenjare, na pečenje, ali je do nesreće došlo pre nego što su stigli... Ja ni godinu dana kasnije ne znam kako su tačno nastradali i šta se sve desilo - priča Anin otac, Miloš Radović, za Kurir.

Dok se bori sa najvećom životnom patnjom, otac bezuspešno traži odgovore na brojna pitanja o saobraćajnoj nesreći, iako je slučaj zatvoren zbog smrti počinioca nesreće. Podsetimo, istragu je vodilo Osnovno javno tužilaštvo u Čačku.

Aleksandar Masaluščić Foto: Društvene Mreže

- Ni danas ne znam kako je veštak mogao da zaključi da su oni poginuli zbog prevelike brzine, a nije ni utvrdio kolika je to brzina bila? "Crna kutija" je jedina relevantna za utvrđivanje tog podatka, ali veštak nije ni nju našao. Rekao je da "ako postoji, on nema tehniku da bi to mogao da uradi", ali se nije potrudio ni da proveri da li je vozilo poseduje uopšte. Trebalo je da proveri i napiše "ne postoji crna kutija" ili "postoji", a ako ona zaista postoji, da se proveri ko to u Srbiji radi, ko može da je "očita", pa pošalje tamo. Ja sam čuo da se to radi u Kragujevcu, ali oni nisu hteli tamo da nastave veštačenje, kako su mi rekli, da se ne bi štetio budžet Srbije. Ne možemo prosto da ostanemo bez tog bitnog podatka - naglašava Radović.

On se pita i kako je veštak završio veštačenje, a da u zapisnik nije uneo ni brojeve motora i šasije "audija".

Mesto nesreće Foto: RINA

- To je, po mom mišljenju, vrlo neprofesionalno odrađeno, ja moram da odradim novo veštačenje privatno, pa makar morao da prodam svoj automobil kako bih to platio. Iako mi dete ništa neće vratiti, ja od ovoga neću odustati, fer je da bar saznam kako je stradala - priča očajni otac na godišnjicu ćerkine smrti.

Takođe, kaže da mu nije jasno zašto je policija, tokom potrage za nestalom Anom, pretraživala jezero Međuvršje. Inače, auto je nađen u rupi preko puta jezera.

- Oni su videli i da je Anin telefon nakon nesreće bio uključen još nekih 15 sati, ali su pretraživali jezero, kao da je moguće da bilo koji telefon može da izdrži toliko dugo pod vodom. To i dete koje je treći razred zna. Fer je da bar saznam kako mi je ćerka stradala. Toliko imam pravo, kao i svaki roditelj u Srbiji. Čuo sam i za još neke nesreće u kojima je krivac isto stradao i tužilaštvo odmah zatvori slučaj, kao da roditelji ne moraju nikada da saznaju zašto i kako su ostali bez deteta - naglašava očajni otac.

On podseća i da su tokom tri dana pretrage terena oko jezera Međuvršje, policajci imali samo 12 kilometara za proveravanje.

Ana Radović Foto: Društvene Mreže

- Pa tu kilometražu su dva policajca mogla da prepešače i nađu vozilo za nekoliko sati. Odakle im ideja da gledaju po jezeru i to tri dana. Na tom mestu gde su sleteli nije ni bila bankina, i to oko dve godine, jer je srušena u nekoj ranijoj nesreći, ali se oni opet nisu setili da ipak pogledaju na tom mestu, već ih je našao prolaznik. Zato je bankina ponovo postavljena tek posle Anine nesreće. Svedoka nije bilo, oni ne mogu da ustanove ni tačno vreme kada je došlo do nesreće, a pored svih tih pitanja, kako mogu da tvrde da u nju nije umešan još neko?! Svaki izveštaj mora da ima uvod, razradu i zaključak, a u ovom veštačenju nema ni ovih osnovnih podataka - podvlači Radović.

On se osvrnuo i na činjenicu da je telefon njene ćerke, u momentu nesreće, automatski pozivao pomoć, tj. broj Hitne pomoći.

- Ono što je, ne propust, već teška katastrofa, je ta službenica Hitne pomoći koja je primila automatske pozive o nesreći sa Aninog telefona, kada su sleteli s puta. Pa to su bili najbitniji minuti da se oni spasu, ali ta žena nije znala engleski! Neko ko se bavi spasavanjem života je napravio toliku nedopustivu grešku! Čuo sam i da nikome nije ni prijavila taj poziv, da joj neko prevede, da joj proveri poziv, bilo šta... Pitanje je i da li bi oni bili spaseni da ona nije tako postupila. Ne znam gde je ona sada, ali znam da nije odgovarala za to - zaključuje Radović.

Foto: Kurir

Kako je Kurir ranije pisao, u ovom slučaju postoje brojne nelogičnosti, među kojima su i one koje je Anin otac već istakao.

- Pitanje je i kako je automobil završio u tako malom betonskom prostoru pored puta, kao da ga je neko tu spustio, spakovaom, a to nije bilo jasno ni saobraćajnim veštacima koji su analazirali tu nesreću. Zašto to nije preciznije ispitano? - ispričao je ranije za Kurir izvor blizak slučaju.

Kako je Kurir pisao, nakon više od četiri meseca od pogibije Ane Radović i Aleksandra Masalušića u Međuvršju, kod Čačka, Osnovno javno tužilaštvo u ovom gradu je zatvorilo istragu u vezi sa ovom stravičnom tragedijom.

Audi završi u betonskom propustu pod nerazjašnjenim okolnostima Foto: RINA

- Povodom saobraćajne nezgode na državnom putu prvog B reda broj 23, u kojoj su smrtno stradali Aleksandar Masalušić iz Beograda i Ana Radović iz Čajetine, Osnovno javno tužilaštvo u Čačku je donelo odluku o nepokretanju krivičnog postupka, jer je nesporno utvrđeno da je do saobraćajne nezgode došlo usled propusta u vožnji vozača motornog vozila, sada pokojnog Aleksandra Masalušića. On je vozilom upravljao suprotno odredbama Zakona o bezbednosti saobraćaja. Istragom je utvrđeno da je na mestu suvozača bila Ana Radović - navode iz OJT u Čačku. Takođe dodaju da je istragom utvrđeno da u ovom udesu nije učestvovalo nijedno drugo vozilo ni lice.

Foto: RINA

Pretpostavlja se da je tragičnog dana vozač "ispravio" krivinu i umesto da ide ulevo, prošao iza zaštitne ograde, direktno se zakucavši u betonski propust pored puta. Automobil je pronađen nakon tri dana, kada ga je ugledao slučajni prolaznik.

Pretpostavlja se da je vozač "ispravio" krivinu i umesto da ide ulevo, prošao iza zaštitne ograde, direktno se zakucavši u betonski propust pored puta.