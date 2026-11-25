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Odbegli vođa kavačkog klana Radoje Zvicer koji je, kako se sumnja, naredio otmicu visokopozicioniranog "škaljarca" Mileta Radulovića Kapetana, slao mu je glasovne poruke u vreme dok su ga otetog u jednoj kući u Spužu, prema tvrdnjama crnogorskog tužilaštva, držali Veljko Belivuk i Marko Miljković. U porukama koje je slao preko Skaja, zahtevao je od Radulovića da njegovom klanu "namešta" pripadnike škaljarskog klana, otkrije gde oni čuvaju drogu i novac.

Mile Radulović, zvani Kapetan, u porukama je uporno ponavljao da njega rat klanova nije zanimao sve do ubistva Alana Kožara, u julu 2020. na ostrvu Krf. Kožar je, podsetimo, bio jedan od vođa škaljarskog klana, a optužnicom za njegovo ubistvo obuhvaćen je Belivuk, dok postupak protiv Zvicera za tu likvidaciju vodi Grčka.

1/13 Vidi galeriju Alan Kožar i Stevan Stamatović Foto: Privatna Arhiva

- Od Alana sam ušao u to, i sve što sam imao sam dao od kako sam ušao. Znaju to i ovi vaši drugovi iz Beograda - kaže u jednoj od glasovnih poruka oteti Radulović, dok pokušava da ubedi Zvicera da nema više od 200.000 evra.

Vođa kavačkog klana, koji mu preko Belivuka šalje glasovne poruke, više puta ponavlja da mu ne veruje i obećava mu da će ostati živ ukoliko ih ne bude lagao i ukoliko im bude dao sve što traže.

04:04 Radoje Zvicer preti otetom Miletu Radulovicu Kapetanu Izvor: Kurir

Zvicer: Tolike si pare dao za rat i ostao si s 200.000 evra. Kako si mislio dalje da ratuješ?

Radulović: Ja ne znam šta da kažem, kažem samo da za to kidanje očiju i toga, cenim moju poziciju i znam kako me gledate ovde, ali ja sa tim stvarno ništa nisam imao. Ja nisam krvnik neki da bih razmišljao o takvim stvarima. A za druge stvari, rekao sam kada sam ušao u rat, od Alana i gurao sam žestoko, i to znaju svi momci ovde oko mene. To je to od mene što ja mogu da pričam i oko čega imam veze.

Zvicer: Ti si cifre samo dizao, nisi ih spuštao.

Radulović: Da, ja sam dao pare ovo zadnje što je bilo, to ima tačno cifre zna ovaj što me je doveo, on zna koliko je para uzeo za sve. A za ostalo poslate su pare za Ukrajinu i to je jedan deo moj para. To je to, što imam kući, nemam više.

Miljković i oteti Radulović Foto: Printsceen

Stalno pominjanje Kožara, prema glasovnim porukama, iznerviralo je Zvicera, koji se povišenim tonom obratio otetom Raduloviću:

Zvicer: Aj samo još jednom ti pomeni Alana, pos..em ti se nasred Alana, jel ti jasno?! Smeće jedno! Ti ćeš nama da pominješ čoveka koji je sve hteo da nas pobije, pobio nam braće i drugova. Pominješ mi ga tu ko narodnog heroja, a ne ko go.no jedno smrdljivo kom sam uplaćivao godinama, kući mu nosio pare, što sam ležao s njim dva meseca. Samo ga pomeni još jednom.

Mile: Ja nisam hteo da potenciram to, samo kažem zašto sam ušao u rat, ti imaš svoje mišljenje o njemu i ja verujem da je to ko što kažeš, ja imam svoje. Izvini ako sam te uvredio.

Zvicer: Ponovi ti što sam ti rekao, kaži pos..em se na grob Alenov, ajde.

1/8 Vidi galeriju Vođa kavačkog klana Radoje Zvicer Foto: Privatna Arhiva

U raspravu se potom uključio i Belivuk, koji je bio u kući u Spužu sa otetim Kapetanom:

- Ne može u danu sve da završi, šta može hoće, šta ne može neće. Kaže da je uz nas, da prevedem na srpski - pokušava navodno Belivuk da spusti tenziju.

Podsetimo, prema dokumentima crnogorskog tužilaštva Radulovića su namamili da sam dođe u kuću najveće krtice u ratu klanova, Ratka Živkovića, s obzirom da mu je Radulović verovao jer su navodno bili kumovi. Dve meseca Mile Kapetan, kako se navodi, držan je u kući, a preko njegovog Skaj aparata, Belivuk i Miljković uspeli su da namame brojne "škaljarce" u smrt jer su se dopisivali u njegovo ime. Istovremeno, Zvicer je s Kapetanom razmenjivao glasovne poruke, u kojima mu je poručio da će "sačuvati svoj, ali i život svoje porodice ukoliko bude radio sve što mu se kaže".

U jednoj od poruka, kako je Kurir pisao, Zvicer mu kaže "Robu, pare, krvnike - sve ćeš da nam daš do zadnjega. Jedino to može da te održi u životu".

Mile Kapetan: Ti sam odluči što ćeš sa mnom. Kako god ti odlučiš, to je to. Samo ako može, samo da me ne mučite u vezi starog drugarstva... Ja stvarno u ratu nisam učestvovao, jer bi znao ti to, a znali bi i drugi. Što se tiče rata i što se tiče drugoga, meni je sve počelo od Alana. I to je jedina komunikacija moja oko tih stvari što se tiče tih stvari da sam ja hteo nekome nešto da naudim. Za dalje, ako se planira da se rat završi, ja tu mogu dosta da uradim. Samo mi treba vremena i dajem reč da će to tako da bude. Ali mi treba vremena za to, jer će svi poslušati...

Iz komunikacije Zvicera i Radulovića, proizilazi da su nekada bili u prijateljskim odnosima, ali i da Zvicer nema nameru da okonča rat klanova dok ne budu mrtvi svi koji su mu "braću ubijali i ruke okrvavili". Kapetanu poručuje da zna da je počeo da radi "grđe stvari od Alana".

Zarobljeni Radulović, između ostalog, potvrdio mu je da je deo novca otišao za planiranje Zvicerovog ubistva u maju 2020. u Kijevu u Ukrajini. Podsetimo, vođa kavačkog klana tada je teško ranjen, a sigurne smrti spasila ga je supruga Tamara Zvicer koja je zgrabila pištolj teško ranjenog muža i zapucala na "škaljarce".