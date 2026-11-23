Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da su danas saslušani D. N. (28) i T. J. (37) zbog sumnje da su 18. novembra namerno zapalili kuću u Krunskoj ulici , i tako prouzrokovali veliku materijalnu štetu. Njima se na teret stavlja teško delo protiv opšte sigurnosti, a po nalogu tužilaštva, policija im je odredila zadržavanje u subotu.

- Osumnjičeni su danas saslušani, nakon čega je sudiji za prethodni postupak Prvog osnovnog suda u Beogradu podnet predlog za određivanje pritvora u odnosu na D. M. (1998), imajući u vidu da postoje osobite okolnosti koje ukazuju da bi se osumnjičeni boravkom na slobodi ometao krivični postupak uticajem na svedoke, kao i da bi u kratkom vremenskom periodu ponovoio krivično delo koje mu je stavljeno na teret. U odnosu na T. J. (1989) predloženo je određivanje pritovrana, s obzirom da prema stavu tužilaštva, pored ometanja krivičnog postupka uticajem na svedoke, ponavljanja krivičnog dela, postoje i okolnosti koje ukazuju da bi se okrivljeni boravkom na slobodi dao u bekstvo - saopšteno je iz Prvog osnovnog javnog tužilaštva.