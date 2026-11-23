NESTALU KINESKINJU TRAŽILO CELO SELO, POSLE 3 DANA JE NAŠLI MRTVU U KANALU: Tragičan kraj potrage kod Zrenjanina (foto)
- Starija žena kineske nacionalnosti nestala je 14. novembra u Srpskom Itebeju kod Zrenjanina, a pronađena je mrtva tri dana kasnije u ataru sela.
- Meštani su se organizovali preko društvenih mreža i zajedno s policijom tragali za njom do 17. novembra, kada je nađena bez znakova života blizu sela.
Starija žena, kineske nacionalnosti, koja je nestala 14. novembra u selu Srpski Itebej, kod Zrenjanina, nađena je mrtva tri dana kasnije, u ataru ovog sela.
Kako saznajemo, meštani sela organizovali su se na društvenim mrežama i puna tri dana sa policijom tražili nestalu ženu, ali je 17. novembra nađena bez znakova života, na poljani blizu Srpskog Itebeja.
- Ona je na dan nestanka otišla da bere neke trave, verovatno za čajeve, a onda su je našli mrtvu posle tri dana. Veruje se da joj je pozlilo, pa da je pala i upala u neki kanal i tako preminula. Bila je baš dobra ženica, zato se i celo selo skupilo da je traži. Baš strašna tragedija...Ali je bar nađena relativno brzo zahvaljujući velikoj potrazi, pošto kod našeg sela postoje psi koji su skloni tome da rastrgnu leš koji nađu - priča za Kurir prijateljica porodice.
Podsetimo, okolinu Zrenjanina juče je potresla još jedna tragedija jer je na deponiji pored puta, između Ečke i Orlovata pronađeno telo nepoznate žene, za koju se sumnja da su je nakon smrti rastrgle životinje. Obdukcija i istraga će utvrditi kako je došlo do ove tragedije.