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Starija žena, kineske nacionalnosti, koja je nestala 14. novembra u selu Srpski Itebej, kod Zrenjanina, nađena je mrtva tri dana kasnije, u ataru ovog sela.

Kako saznajemo, meštani sela organizovali su se na društvenim mrežama i puna tri dana sa policijom tražili nestalu ženu, ali je 17. novembra nađena bez znakova života, na poljani blizu Srpskog Itebeja.

Žena koja je pronađena nakon tri dana bez znakova života Foto: Facebook Printscreen

- Ona je na dan nestanka otišla da bere neke trave, verovatno za čajeve, a onda su je našli mrtvu posle tri dana. Veruje se da joj je pozlilo, pa da je pala i upala u neki kanal i tako preminula. Bila je baš dobra ženica, zato se i celo selo skupilo da je traži. Baš strašna tragedija...Ali je bar nađena relativno brzo zahvaljujući velikoj potrazi, pošto kod našeg sela postoje psi koji su skloni tome da rastrgnu leš koji nađu - priča za Kurir prijateljica porodice.