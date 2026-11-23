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Branioci pripadnika kriminalne grupe kojoj se sudi da je u januaru 2020. pripremala ubistvo na aerodromu Tivat, zatražili su danas od Višeg suda u Podgorici da se putem video-linka saslušaju Veljka Belivuka i Marka Miljkovića. Odbrana pripadnika škaljarskog klana Janka Vukadinovića, koji je označen kao organizator grupe, i ostalih optuženih danas je pred sudom izjavila da je dolazak Veljka Belivuka i Marka Miljkovića u Crnu Goru iskorišćen kako bi se stvorila priča o planiranju njihovog ubistva.

Advokati su istakli da su u tome Radoju Zviceru, vođi kavačkog klana, pomogli službenici policije Ljubo Milović i Petar Lazović.

Prema pisanju crnogorskog Dana, Janko Vukadinović i advokati tvrdili su danas pred sudom da su poruke sa Skaja dokaz za ove njihove navode, da je sve bila predstava.

Belivuk i Miljković Foto: Libertaspress/Sky aplikacija, Mup

Sudija je ukazao da ako bude bilo potrebe u nekom trenutku Belivuk i Miljković mogu biti saslušani neposredno, a potom pročitao iskaz Veljka Belivuka u kom je naveo da je "sa svojim prijateljem Markom Miljkovićem došao u Crnu Goru na babine kod Radoja Zvicera".

- Radoje Zvicer je moj prijatelj. Marko Miljković i ja smo kod njega u Kotor otputovali 17. ili 18. januara. Išli smo na babine. Noćili smo u Zvicerovoj kući. Sve vreme smo bili po Kotoru. Ne želim da otkrivam u koje lokale smo išli. Hteli smo ranije da se vratimo u Beograd, ali smo odustali kad smo videli šta se piše u medijima. Ostali smo kod Zvicera na slavi. Ni sa kim nemam razmirica i neraščišćenih odnosa da bi mi neko želeo zlo. Nikom ne dugujem novac, niti sam ga kome pozajmljivao - pročitao je sudija šta je Belivuk izjavio 27. januara 2020, na šta se za reč javio tužilac koji je dodao da je iz iskaza "jasno i nedvosmisleno koji je razlog njihovog dolaska u Crnu Goru, a to je da budu kod Radoja Zvicera".

1/8 Vidi galeriju Vođa kavačkog klana Radoje Zvicer Foto: Privatna Arhiva

- Zato je insistiranje odbrane da se saslušaju neposredno kako bi ih pitali nešto što može da se odnosi na drugi predmet - kazao je tužilac.

Zatim se sudu obratio advokat Damir Lekić, branilac optuženih, insistirajući da Belivuk i Miljković moraju da budu saslušani.

- Što se tiče svrhe saslušanja pred sudom Veljka Belivuka i Marka Miljkovića radi se o tome da je ovim licima da dođu u Crnu Goru karte kupio visoki policijski funkcioner, pri čemu je o njihovom dolaski postojala komunikacija sa Radoje Zvicerom i dva policijska službenika, što je tužiocu poznato u postupanju u drugim predmetima - naglasio je advokat Damir Lekić tvrdeći da su Zvicer i policijski službenici od decembra 2020. "planirali ovaj događaj, kojim bi se izazvao efekat da je suprotna kriminalna grupa planirala ubistvo Belivuka i Miljkovića".

Advokati su naveli i da se radi o službenicima policije Petru Lazoviću i Ljubu Miloviću i da su oni delovali u dogovoru sa Zvicerom i da su bili u komunikaciji sa Belivukom i Miljkovićem

- U posedu sam vacap komunikacije koja se odvija između dva policijska službenika iz koje proizilazi da je sve ovo apsolutno detaljno isplanirano. O tome govori i poruka: "Najbolje da uđemo, pobijemo go..a i gotova stvar. Kažemo zapucali". U tim komunikacijama sa vacap-a ima i skrinšot avionske karte - rekao je advokat Srđan Vuković, prenosi Dan.

Optuženi Janko Vukadinović potom je naveo da će dostaviti sudu komunikacije između Petra Lazovića i Ljuba Milovića u kojima komentarišu da će Belivuka i MIljkovića da vode "sa Zoćom u restoran Grahovo na ručak".

1/6 Vidi galeriju Vejlko Belivuk i Marko Miljković Foto: Dado Đilas, Zorana Jevtić, Nemanja Nikolić, Kurir/Privatna Arhiva, Libertaspress/Sky aplikacija

- I to nakon hapšenja ovde optuženih. Posle toga Belivuk i Miljković, posle ručka, otišli su da daju izjavu kao svedoci u SDT. Ta komunikacija je poznata i tužiocu - naglasio je optuženi Vukadinović precizirajući da je Zoća Zoran Lazović, bivši policijski funkcioner i otac Petra Lazovića.

Crnogorsko Specijalno tužilaštvo, podsetimo, optužilo je Janka Vukadinovića da je sa sada pokojnim vođom škaljarskog klana Jovanom Vukotićem krajem 2019. godine formirao kriminalnu organizaciju radi izvršenja teških krivičnih dela.

Pored Janka Vukadinovića, na optužnici su Radovan Stanišić, Mileta Jovanović, Momčilo Milić, Vladan Mijušković, Dušan Ivanović i Dalibor Medojević.

Osoba sa kodnim imenom Kamenko Kuč u predmetu je dobila status svedoka saradnika i zaštićenog svjedoka, a Hasan Turković dobio status svedoka saradnika.

Prema navodima tužilaštva, zaštićeni svedok i Jovanović trebali su krajem januara 2021. godine da ubiju Belivuka i Miljkovića dok na tivatskom aerodromu budu čekali u redu za čekiranje karata za let za Beograd nakon posete vođi kavačkog klana Radoju Zviceru.

Kako su ranije objavili mediji, Kamenko Kuč je u svom iskazu pred tužiocem naveo da je plan grupe Janka Vukadinovića prvo bio da ubiju vođu kavačkog klana Slobodana Kašćelana kada je trebao da dođe u podgorički Viši sud na zakazano suđenje. Pošto je suđenje odloženo, kako istraga navodi, kriminalna organizacija je promenila plan i za cilj postavila planiranje likvidacije Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, saradnike kavačkog klana.

Podsjećamo, Belivuk i Miljković su 30. januara 2021. godine ujutro napustili Crnu Goru. Tada su privedeni na beogradskom aerodromu, ali su ubrzo pušteni. Nekoliko dana kasnije, 4. februara 2021. uhapšeni su a kasnije optuženi za sedam ubistava, otmice i trgovinu drogom i oružjem i oni se i dalje nalaze u pritvoru.