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Danas, u popodnevnim časovima, jedan automobil je izgoreo u Veterniku.

Kako se vidi na snimcima Instagram stranice "192_rs", do požara je došlo u Ulici Sonje Marinković, oko 17 časova.

Kako se vidi na snimku, buktinja je u potpunosti progutala vozilo, dok se gusti dim širio naseljem.

Trenutno nije poznato kako je došlo do požara, kao ni stanje učesnika.

Uviđajem će biti otkriveno više detalja.