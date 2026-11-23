Buktinja
BUKTINJA PROGUTALA AUTOMOBIL U VETERNIKU! Gust crni dim prekrio naselje, vozilo potpuno izgorelo: Jeziv prizor sa lica mesta! (FOTO, VIDEO)
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Danas, u popodnevnim časovima, jedan automobil je izgoreo u Veterniku.
Kako se vidi na snimcima Instagram stranice "192_rs", do požara je došlo u Ulici Sonje Marinković, oko 17 časova.
Kako se vidi na snimku, buktinja je u potpunosti progutala vozilo, dok se gusti dim širio naseljem.
Trenutno nije poznato kako je došlo do požara, kao ni stanje učesnika.
Uviđajem će biti otkriveno više detalja.
Kurir.rs
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