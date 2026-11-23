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Osamnaestog novembra u OŠ „Branislav Nušić” na Voždovcu sprovedena je sudska odluka o predaji devojčice majci. Bili su prisutni sudija, policija i predstavnici Centra za socijalni rad. Aleksandra (8) je 18. novembra 2026. predata majci po nalogu Drugog osnovnog suda u Beogradu. Međutim, u medijskim izveštajima od 19. novembra izjavljeno je da nema informacije o tome kako je devojčica i da nije došla u školu.

Foto: Kurir televzija

Okupljeni građani koji su se obratili medijima postavljaju pitanje gde je sada devojčica i ističu da o njoj nemaju od srede, kako kažu, nikakve informacije. Postavlja se pitanje šta je sada sa njom, zašto, kako tvrde, nije bila u školi i zašto se, kako kažu, niko nije javio nijednom organu škole.

- Četvrtak, petak i ponedeljak nije bila u školi, niko se nije javio nijednom organu škole. Mi smo jako zabrinuti za njenu bezbednost. Možda nije ni u Srbiji. Zvučaće surovo, posebno Marku i porodici, možda nije živa. Nemamo informacije šta se dešava sa osmogodišnjim detetom. Ovde smo došli da predamo zahteve, ali imamo jedan zahtev MUP-u. U narednih 60 minuta ćemo otići do prve policijske stanice i podneti prijave, a očekujemo odgovor u roku od 60 minuta šta se dešava sa Aleksandrom. Ukoliko MUP, Ministarstvo zdravlja i Hitne pomoći ne utvrde da je ona dobro, mi ćemo se samoinicijativno organizovati. Ljudi, mi ne znamo šta je sa detetom. Van oca, majke, Centra za socijalni rad, van sudstva, mi ne znamo šta je sa jednom malom devojčicom - kažu okupljeni građani.

Za Kurir televiziju o ovom slućaju govorili su i Lav Dimović, pravni zastupnik, Nikola, stric devojčice i Marko, otac osmogodišnje devojčice.

"Maltretirali dete dva sata"

Šef pravnog tima porodice Lav Dimović je pred kamerama javnosti ukazao na maltretiranje male Aleksandre u direktorskom kabinetu OŠ "Branislav Nušić" na Voždovcu. Potom je ukazao na stvari koje iskaču od norme i zatražio objašnjenje za postupke izvršne sudije Ivane Todorović Lekić, ali i psihologa Jelene Grković.

Lav Dimović se obraća medijima Foto: Kurir Televizija

- Marko i ja vodimo ovu bitku godinu i po dana, a za to vreme smo insistirali, u toku borbe za starateljstvo, pet puta na odlaganju izvršenja, veštačenju, kompletnom komisijskom, psihijatrijskom i psihološkom, ne samo deteta, nego oca i majke. Parnični sud ćuti, Izvršni sud ćuti, Centar Grocka ćuti i Centar Voždovac. Dolazimo do situacije da se 18. novembra, bez našeg znanja, zakazuje od strane izvršne sudije Ivane Todorović Leković prinudno oduzimanje deteta u prisustvu psihologa organa starateljstva, odnosno Centra za socijalni rad Voždovac, Jelene Grković, zakazuje se prinudno oduzimanje deteta u OŠ "Branislav Nušić", a mi se pojavljujemo i očekujemo poštovanje određenih procesnih prava. Da budemo prisutni, uvaženi, da dobijemo informacije kako će dete biti predato, da se razgovara sa Markom i detetom civilizovano. Ja kao advokat bivam izbačen od strane sudije i to vrlo surovo, a ja sam upitao po kojem osnovu me izbacuje. Sudija odgovara, preteći policajcu: "izbacite ga napolje, ne iz škole, na ulicu ga izbacite." Tada se kao advokat osećate poniženo, struka vam je ponižena, a ne možete ništa da uradite jer vam se preti nasiljem. U tim okolnostima, navedena izvršna sudija zajedno sa psihologom Jelenom Grković uzurpira prostorije direktorskog kabineta dva puna sata, seda sa devojčicom i dva sata pokušava da natera dete da ide sa majkom. Pošto nam je zabranjeno da uđemo unutra, niti smo po zakonu hteli da prisustvujemo, dva sata pokušavaju da slome psihičku volju deteta i da dete ide sa majkom - rekao je Dimović, pa ukazao na šokantne izjave deteta u vezi odnosa sa majkom:

- Dete kaže, po saznanjima školskog psihologa koji je prisustvovao samo delu tog razgovora, "neću, majka me je tukla i zlostavljala. Šutirala me, udarala trnovitom granom od ruže, ostavljala me bez hrane i vode." Dete je policiji, godinu dana ranije, postoje službene beleške o tome, kazivalo kako je bilo polno uznemirivano od strane očuha. Školski psiholog nakon sat vremena psihičkog maltretiranja deteta kaže "sunce, samo pričaj ono šta osećaš i budi iskrena" a u tom momentu izvršni sudija izbacuje školskog psihologa iz kabineta i govori "izađite iz moje sudnice". Dakle, direktorski kabinet je pretvorila u svoju sudnicu, ne znam to pravo zakona, ali je to uradila. Nakon toga nastavili su sa maltretiranjem deteta, unutra se ne nalazi više niko nepristrasan. Unutra su majka, psiholog Grković i izvršni sudija sa maloletnim detetom, ali i Igor Šopović iz Centra za socijalni rad. Nakon dva sata oni napuštaju kabinet direktorke. Ja to posmatram iz dvorišta jer mi je policijski zaprećeno da ne smem da prilazim školskom dvorištu. Posmatram i dovikujem Marku šta da radi, da se pazi, da ne pruža otpor jer ne znam zašto je 15 policajaca pozvano od strane sudije jer Marko nije pružao nikakav otpor. Dete je pred 15 policajaca, po nalogu sudije, vučeno, a sudija kaže vuci dete makar i na silu - tvrdi advokat Lav Dimović.

"Vucite dete, makar na silu"

Marko Dragutinović, otac devojčice podsetio je na reči koje, kako tvrdi, su mu upućene od strane izvršne sudije, ali i ljudi koji stoje iza Centra za socijalni rad.

05:17 "VUKLI SU DETE PO KIŠI DOK JE VRIŠTALO" Oglasio se otac osmogodišnje Aleksandre: Dete se držalo za mene i dovikivalo 'tata, tata' Izvor: Kurir televizija

- Jelena Todorović Leković je meni kroz osmeh rekla "neka se uradi izvršenje, vucite makar na silu". Kada sam se okrenuo Centru za socijalni rad, koji već godinu i po dana priča kako radi u najboljem interesu deteta, isti taj Igor Šopović mi se smejao u lice. On se zaključao gore i nije se udostojio da siđe i da me pogleda u oči. Isto tako, nije samo ni on kriv jer je supervizor, treba da se pomene Jovana Ivetić koja je rukovodilac službe. Je li najbolji interes deteta da se po kiši vuče na moje oči, dok vrišti 'tata, tata', držaći se za mene?! Iiscepala mi je duks. Kada je sudija rekla da se ja uhapsim, ja sam stao i rekao da se ja ne držim za dete, već se dete drži za mene. Jelena Grković je mogla da spreči i da utiče na sudiju, to je bila zakonska dužnost. Ti ljudi odlučuju o sudbini dece. To sam ja danas, ali sutra to može biti bilo koji građanin. Koliko je retroaktivnih stvari, meni su se očevi javljali, gde su isto vukli dete u kola, a zaprećeno im je da ako dignu glas, kao ja, da će biti krivično gonjeni i da će im urnisati živote. U Centru za soc. rad Zvezdara, neću navoditi imena, ali je bio slučaj gde su rekli ocu da zaboravi na dete i osnuje novu porodicu. To je ova mafija ovde koja sedi i odlučuje o našim životima - poručio je Marko i dodao:

- Mene su zvali, nudili su mi dogovore, ali neću ih sa sudijama i njima, teraću do kraja. Kada vratim Aleksandru, a znam da ću da je vratim, onda ću da nastavim da svaki centar, sudiju, nepravilnost koju rade ko zna koliko godina zatvorim iza rešetaka. Ovo nije za disciplinske ili novčane kazne. Deca nisu džakovi krompira. To su živa biće i naša budućnost. Iz nekog centra su rekli da deca nisu naše vlasništvo. Neće meni neko ko je došao iz NVO i ne znam odakle, da određuje sudbinu naše dece i da živimo u strahu, da radimo kako oni diktiraju kako bi deca ostala u našem domaćinstvu. Da ja pitam tu Jovanu, šta bi radila da su njenu decu vukli po betonu i kiši. Da pitam istog Šopovića koji vodi slučaj, kako je spavao tu noć. Što nije izašao, evo sada ih pozivam. Sam ću u emisiju protiv nijh, bez advokata ili podrške, pa ako smeju. Staću im na put, ovo će biti presedan u srpskom pravosuđu - kaže Dragutinović za Kurir.

Prisutni su najavili skup koji će se organizovati u četvrtak u ul. Katanićeva 15 ispred Drugog osnovnog suda kako bi videli ko odlučuje o sudbini naše dece i na koji način je doneto rešenje.

"Od srede ne spavam, moram da budem uz brata"

Nikola, stric male Aleksandre rekao je da ne spava noćima, da često sanja Aleksandru i da mora da bude uz svog brata tokom ove agonije.

Foto: Kurir Televizija

- Prvo, hvala svima, medijima i dobrim ljudima, porodici, prijateljima i komšijama, koje znamo i ne. Od srede ja ne spavam jer moram da budem uz svog brata. Svaku noć sanjam Aleksandru i njeno "Gija", kako me zove. Trudio sam se da ostanem normalan, ali ovde nešto ne funkcioniše. Ovo nije borba samo za Aleksandru, već i za svako drugo dete u budućnosti koje se nađe u istom problemu. Deca nisu vlasništvo države i institucije. Roditelji neka rešavaju svoje, deca se ne diraju. Ono što ja kao stric mogu da poručim jeste da imaju rok od 48 sati da se Aleksandra javi ocu i vrati. Nećemo stati, posle toga idemo dalje - rekao je Nikola.

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