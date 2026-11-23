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Nakon obaveznog uputstva glavnog javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenada Stefanovića, uhapšen je bivši fudbaler Partizana Vladimir Volkov i još jedna ženska osoba, dok se za trećim osumnjičenim za nelegalno nošenje pištolja još traga, saznaje Kurir.

Njih troje su, kako saznajemo, bili "BMW"-u u kojem je sinoć policija pronašla pištolj sa izbrušenim serijskim brojem i okvirom sa 11 metaka, koji je bio sakriven u torbici iza vozačevog sedišta.

Nezvanično saznajemo da je BMW-om upravljao muškarac za kojim se traga, dok je Volkov sedeo na suvozačevom sedištu, a devojka na zadnjem sedištu.

Podsetimo, ranije danas smo pisali da je tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Dragan Danilović, kog je deo javnosti veličao kao heroja jer je prvi naletanje kolima na studente u blokadi u Beogradu kvalifikovao kao pokušaj teškog ubistva, juče odlučio da ne odredi zadržavanje osumnjičenima.