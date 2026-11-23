Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Zbog sumnje da je u dužem vremenskom periodu ilegalno prelazio granicu sa Srbijom, gde je ugovarao kupovinu krupne i sitne stoke, a potom organizovao njeno krijumčarenje u Crnu Goru, osumnjičenom Š. D. određeno je zadržavanje do 72 sata.

Kako je saopšteno iz Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom Polju, osumnjičeni je, prema prikupljenim dokazima, izbegavao zvanične granične prelaze i mere carinskog nadzora, kako bi iz Srbije u Crnu Goru prebacivao veće količine robe široke potrošnje, ali i živu stoku.

- Osumnjičeni je u dužem vremenskom periodu van zvaničnih graničnih prelaza odlazio u Republiku Srbiju, gde je ugovarao otkup većeg broja grla sitne i krupne stoke, kao i druge robe široke potrošnje, nakon čega je organizovao njihovo dalje prebacivanje i distribuciju na teritoriji Crne Gore - navodi se u saopštenju tužilaštva.

Službenici Odeljenja bezbednosti Bijelo Polje podneli su 20. novembra krivičnu prijavu protiv Š. D. zbog sumnje da je izvršio krivično delo krijumčarenje.