RAZBIJEN ŠVERC PREKO GRANICE Muškarac mesecima ilegalno krijumčario stoku u Crnu Goru: Pao u ruke policiji, određen mu pritvor
Zbog sumnje da je u dužem vremenskom periodu ilegalno prelazio granicu sa Srbijom, gde je ugovarao kupovinu krupne i sitne stoke, a potom organizovao njeno krijumčarenje u Crnu Goru, osumnjičenom Š. D. određeno je zadržavanje do 72 sata.
Kako je saopšteno iz Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom Polju, osumnjičeni je, prema prikupljenim dokazima, izbegavao zvanične granične prelaze i mere carinskog nadzora, kako bi iz Srbije u Crnu Goru prebacivao veće količine robe široke potrošnje, ali i živu stoku.
- Osumnjičeni je u dužem vremenskom periodu van zvaničnih graničnih prelaza odlazio u Republiku Srbiju, gde je ugovarao otkup većeg broja grla sitne i krupne stoke, kao i druge robe široke potrošnje, nakon čega je organizovao njihovo dalje prebacivanje i distribuciju na teritoriji Crne Gore - navodi se u saopštenju tužilaštva.
Službenici Odeljenja bezbednosti Bijelo Polje podneli su 20. novembra krivičnu prijavu protiv Š. D. zbog sumnje da je izvršio krivično delo krijumčarenje.
Nakon saslušanja osumnjičenog, nadležni državni tužilac doneo je rešenje o njegovom zadržavanju u trajanju do 72 sata.