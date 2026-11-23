KURIR SAZNAJE: Uhapšen i prijatelj fubalera Vladimira Volkova za kojim se tragalo zbog pištolja sa brušenim brojem
- Uhapšen je S.R., prijatelj Vladimira Volkova, koji je bio u automobilu kada je policija pronašla pištolj sa izbrušenim serijskim brojem i 11 metaka.
- Prethodno su uhapšeni i Vladimir Volkov i jedna žena, dok se za trećim osumnjičenim tragalo po nalogu tužilaštva.
Muškarac S.R., koji je u nedelju bio u automobilu sa bivšim fudbalerom Vladimirom Volkovim i jos jednom devojkom, kada je policija tokom pretresa u centru Beograda pronašla pištolj sa izbrušenim serijskim brojem i 11 komada municije, uhapšen je večeras.
Podsetimo, prethodno su po obaveznom uputstvu glavnog javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenada Stefanovića, uhapšeni i bivši fudbaler Vladimir Volkov i još jedna ženska osoba, dok se za trećim osumnjičenim za nelegalno nošenje pištolja tragalo.
Njih troje su, kako saznajemo, bili "BMW"-u u kojem je juče policija pronašla pištolj sa izbrušenim serijskim brojem i okvirom sa 11 metaka, koji je bio sakriven u torbici iza vozačevog sedišta.
Nezvanično saznajemo da je BMW-om upravljao S.R. dok je Volkov sedeo na suvozačevom sedištu, a devojka na zadnjem sedištu.
Podsetimo, ranije danas smo pisali da je tužilac Dragan Danilović, juče odlučio da im ne odredi zadržavanje, iako je u automobilu pronađeno oružje za koje bi tek trebalo da se utvrdi da li je korišćeno.
Odmah po saznanju za ovu odluku tužioca Danilovića, kako Kurir saznaje, glavni javni tužilac VJT u Beogradu Nenad Stefanović je izdao obavezno uputstvo, kojim je naredio hitno hapšenje svih lica koja su bila u kolima.