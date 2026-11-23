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Muškarac S.R., koji je u nedelju bio u automobilu sa bivšim fudbalerom Vladimirom Volkovim i jos jednom devojkom, kada je policija tokom pretresa u centru Beograda pronašla pištolj sa izbrušenim serijskim brojem i 11 komada municije, uhapšen je večeras.

Podsetimo, prethodno su po obaveznom uputstvu glavnog javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenada Stefanovića, uhapšeni i bivši fudbaler Vladimir Volkov i još jedna ženska osoba, dok se za trećim osumnjičenim za nelegalno nošenje pištolja tragalo.

Njih troje su, kako saznajemo, bili "BMW"-u u kojem je juče policija pronašla pištolj sa izbrušenim serijskim brojem i okvirom sa 11 metaka, koji je bio sakriven u torbici iza vozačevog sedišta.

Nezvanično saznajemo da je BMW-om upravljao S.R. dok je Volkov sedeo na suvozačevom sedištu, a devojka na zadnjem sedištu.

Podsetimo, ranije danas smo pisali da je tužilac Dragan Danilović, juče odlučio da im ne odredi zadržavanje, iako je u automobilu pronađeno oružje za koje bi tek trebalo da se utvrdi da li je korišćeno.