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Policijski službenici Odjeljenja bezbednosti Herceg Novi, u koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Herceg Novom i po nalogu postupajućeg državnog tužioca, podneli su krivičnu prijavu protiv N. K., državljanina Republike Srbije sa boravkom u Herceg Novom, zbog sumnje da je počinio krivično delo kršenje zabrane određene izrečenom merom nadzora, na štetu bivše emotivne partnerke.

Kako podsećaju u policiji, osumnjičenom N. K. je od Osnovnog suda u Herceg Novom 20. oktobra 2026. godine izrečena mera nadzora – zabrana pristupa ili sastajanja sa oštećenom na udaljenosti manjoj od 50 metara.

„N. K. je, kako se sumnja, prekršio izrečenu meru nadzora tako što je 18. novembra, dok se nalazio u jednom ugostiteljskom objektu u Herceg Novom, uočio oštećenu, nakon čega joj je prišao, pratio je do određenih poslovnih objekata u gradu i stupio u neposredan kontakt sa njom tokom njenog boravka u jednom ugostiteljskom objektu“, navode u saopštenju.

Po prijavi oštećene, policija je o događaju obavestila nadležno Osnovno državno tužilaštvo u Herceg Novom i, nakon prikupljanja potrebnih obaveštenja i preduzimanja drugih kriminalističkih mera i radnji, lišila slobode N. K. i uz krivičnu prijavu ga sprovela nadležnom državnom tužiocu, koji mu je odredio zadržavanje.

Nakon sprovođenja sudiji za istragu Osnovnog suda u Herceg Novom, osumnjičenom je rešenjem određen pritvor, nakon čega je sproveden u Upravu za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu.