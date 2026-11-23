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Večeras je došlo do saobraćajnog incidenta na auto-putu Beograd - Niš, kod isključenja za Lapovo, kada se otkačila prikolica.

Apel za obraćanje pažnje deli na Instagram stranici "192_rs", gde se navodi da je došlo do incidenta iz pravca Beograda ka Nišu, kod poznate pumpe.

Kako se vidi na snimku koji je snimljen u mraku, prikolica stoji zaustavljena nasred puta, te pri vožnji može doći do ozbiljnijeg incidenta zbog neosvetljenosti objekta.

Trenutno nije poznato kako je došlo do incidenta, kao ni epilog ovog incidenta.