Saobraćajni incident
OPREZ NA AUTO-PUTU BEOGRAD - NIŠ! Otkačila se prikolica nasred kolovoza kod Lapova, stoji u mraku bez svetala: Vozači upozoreni na veliku opasnost! (VIDEO)
- Na auto-putu Beograd - Niš, kod isključenja za Lapovo, večeras se otkačila prikolica i ostala nasred kolovoza.
- Prikolica stoji neosvetljena u mraku, pa vozačima preti ozbiljna opasnost na toj deonici.
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Večeras je došlo do saobraćajnog incidenta na auto-putu Beograd - Niš, kod isključenja za Lapovo, kada se otkačila prikolica.
Apel za obraćanje pažnje deli na Instagram stranici "192_rs", gde se navodi da je došlo do incidenta iz pravca Beograda ka Nišu, kod poznate pumpe.
Kako se vidi na snimku koji je snimljen u mraku, prikolica stoji zaustavljena nasred puta, te pri vožnji može doći do ozbiljnijeg incidenta zbog neosvetljenosti objekta.
Trenutno nije poznato kako je došlo do incidenta, kao ni epilog ovog incidenta.
Kurir.rs
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