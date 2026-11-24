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Teška saobraćajna nesreća dogodila se kod Bača u kojoj su povređena dva muškarca.

Automobil je iz neutvrđenih razloga sleteo sa puta i udario u banderu, koja je pukla od udarca.

U vozilu su bila dva muškarca, koji su odmah kolima Hitne pomoći prevezeni na lečenje.

Teška saobraćajna nesreća dogodila se u Bođanima kada je automobil iz za sada neutvrđenih razloga izleteo sa kolovoza i udario u banderu.

Na mestu saobraćajne nesreće intervenisali su pripadnici Vatrogasno-spasilačkog odeljenja Bač i Vatrogasno-spasilačkog voda Bačka Palanka.

Za sada nema više informacija o stepenu povreda učesnika nezgode, kao ni o okolnostima pod kojima je došlo do izletanja vozila sa puta.

Kurir.rs/Instagram 193ns_rs