Hronika
BANDERA PUKLA KAO ŠIBICA KOLIKO JE JAK UDARAC BIO: Prva slika teške saobraćajne nesreće kod Bača, od auta ostala samo hrpa zgužvanog lima (FOTO)
Slušaj vest
Teška saobraćajna nesreća dogodila se kod Bača u kojoj su povređena dva muškarca.
Automobil je iz neutvrđenih razloga sleteo sa puta i udario u banderu, koja je pukla od udarca.
U vozilu su bila dva muškarca, koji su odmah kolima Hitne pomoći prevezeni na lečenje.
Teška saobraćajna nesreća dogodila se u Bođanima kada je automobil iz za sada neutvrđenih razloga izleteo sa kolovoza i udario u banderu.
Na mestu saobraćajne nesreće intervenisali su pripadnici Vatrogasno-spasilačkog odeljenja Bač i Vatrogasno-spasilačkog voda Bačka Palanka.
Za sada nema više informacija o stepenu povreda učesnika nezgode, kao ni o okolnostima pod kojima je došlo do izletanja vozila sa puta.
Kurir.rs/Instagram 193ns_rs
Reaguj
Komentariši