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Saobraćajna policija u Srbiji kontrolisala je 985 autobusa i 10.386 teretnih vozila tokom međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja, sprovedene od 16. do 22. novembra u 34 evropske države. Tom prilikom otkriveno je ukupno 8.217 prekršaja - 370 kod autobusa i 7.847 kod teretnih vozila.

Kod vozača autobusa najčešći su bili prekršaji zbog prekoračenja vremena upravljanja i drugih nepravilnosti u vezi sa tahografima, kojih je zabeleženo 127.

Kada je reč o vozačima teretnih vozila, otkrivena su 1.624 prekršaja u vezi sa vremenom upravljanja i tahografima, 1.005 zbog neposedovanja odgovarajuće dokumentacije, 767 zbog nekorišćenja sigurnosnog pojasa i 463 zbog prekoračenja dozvoljene brzine.

Tokom kontrole korišćeni su i dronovi, kako bi se otkrivalo nepropisno preticanje teretnih vozila na deonicama na kojima je to zabranjeno saobraćajnom signalizacijom.

Pojačane kontrole biće nastavljene i u narednom periodu, sa posebnim akcentom na autobuse kojima se prevoze deca na ekskurzije, rekreativnu nastavu i druge organizovane aktivnosti.