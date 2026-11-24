SAOBRAĆAJNA POLICIJA ZAUSTAVILA VIŠE OD 11.000 VOZILA: Otkriveno preko 8.200 prekršaja, evo šta su vozači najčešće kršili
- Saobraćajna policija je tokom međunarodne akcije kontrolisala 985 autobusa i 10.386 teretnih vozila, a otkriveno je 8.217 prekršaja
- Najviše su beleženi prekršaji vezani za tahografe, dokumentaciju, pojas i brzinu, dok su kontrole rađene i uz pomoć dronova
- Pojačane kontrole biće nastavljene, uz poseban fokus na autobuse koji prevoze decu na ekskurzije i druge organizovane aktivnosti
Saobraćajna policija u Srbiji kontrolisala je 985 autobusa i 10.386 teretnih vozila tokom međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja, sprovedene od 16. do 22. novembra u 34 evropske države. Tom prilikom otkriveno je ukupno 8.217 prekršaja - 370 kod autobusa i 7.847 kod teretnih vozila.
Kod vozača autobusa najčešći su bili prekršaji zbog prekoračenja vremena upravljanja i drugih nepravilnosti u vezi sa tahografima, kojih je zabeleženo 127.
Kada je reč o vozačima teretnih vozila, otkrivena su 1.624 prekršaja u vezi sa vremenom upravljanja i tahografima, 1.005 zbog neposedovanja odgovarajuće dokumentacije, 767 zbog nekorišćenja sigurnosnog pojasa i 463 zbog prekoračenja dozvoljene brzine.
Tokom kontrole korišćeni su i dronovi, kako bi se otkrivalo nepropisno preticanje teretnih vozila na deonicama na kojima je to zabranjeno saobraćajnom signalizacijom.
Pojačane kontrole biće nastavljene i u narednom periodu, sa posebnim akcentom na autobuse kojima se prevoze deca na ekskurzije, rekreativnu nastavu i druge organizovane aktivnosti.
Bezbednost putnika i svih učesnika u saobraćaju nema alternativu.