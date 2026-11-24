Hronika
PUCNJAVA U TEHNIČKOJ ŠKOLI U KRAGUJEVCU: Muškarac s puškom pucao na spremačice
- U Tehničkoj školi u Kragujevcu jutros je došlo do pucnjave
- Prema nezvaničnim saznanjima, muškarac je ušao u školu i pucao ka spremačicama
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U Tehničkoj školi u Kragujevcu jutros je došlo do pucnjave, nezvanično saznaje Kurir, a više informacija biće poznato kasnije.
Kako nezvanično saznajemo, muška osoba ušla je u školu i najverovatnije iz malokalibarske puške pucala je ka spemačicama koje su se ovog jutra zatekle u prostorijama škole. Na svu sreću žrtava nema.
Prema prvim informacijama, povređena je jedna osoba, a napadač je odmah savladan. Niko od učenika nije povređen.
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