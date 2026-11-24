Hronika
PRVA SLIKA S MESTA PUCNJAVE U KRAGUJEVCU: Blokiran prilaz Tehničkoj školi, na licu mesta Hitna pomoć i policija (FOTO)
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Oko 8 sati jutros prema zasad još uvek nezvaničnim informacijama u Tehničkoj školi u Kragujevcu došlo je do pucnjave.
Foto: RINA
- Na licu mesta nalaze se ekipe Hitne pomoći i policije. Tu je i Žandarmerija. Ulaz u školu je blokiran, piše portal Kragujevčani.rs.
Pucnjava u Tehničkoj školi u Kragujevcu Foto: Kurir/D.Đ.
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Za sada još uvek nema zvaničnih informacija od strane nadležnih.
Kurir.rs/RINA
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