Hronika
PRVI SNIMAK SA MESTA PUCNJAVE U TEHNIČKOJ ŠKOLI U KRAGUJEVCU: Nepoznato lice ranilo dve radnice
Slušaj vest
U Tehničkoj školi u Kragujevcu jutros je došlo do pucnjave, a sa lica mesta je objavljen prvi snimak.
Prema nezvaničnim informacijama, za sada nepoznato lice ranilo je dve radnice škole, a sumnja se da je pokušalo da ubije veći broj učenika. Policija je, prema nezvaničnim informacijama, osumnjičenog lišila slobode.
Pucnjava u Tehničkoj školi u Kragujevcu Foto: Kurir/D.Đ.
Vidi galeriju
2 · Reaguj
1