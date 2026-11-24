Hronika
KURIR SAZNAJE! Ranjene dve spremačice, u njih pucao maturant kragujevačke Tehničke škole naoružan puškom
- Učenik četvrtog razreda Prve tehničke škole u Kragujevcu ušao je jutros u školu sa puškom i tokom pucnjave ranio dve pomoćne radnice
- Povređene tetkice prevezene su u Univerzitetski klinički centar Kragujevac, a učenika je savladao policajac
- Zbog incidenta evakuisane su Prva tehnička i susedna Ekonomska škola
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Učenik četvrtog razreda Prve tehničke škole u Kragujevcu ušao je jutros u školu sa puškom, a tokom pucnjave povređene su dve pomoćne radnice, odnosno tetkice, koje su prevezene u Univerzitetski klinički centar Kragujevac.
Prema prvim informacijama, učenika je savladao policajac, a svi đaci su bezbedni.
Zbog incidenta je evakuisana Prva tehnička škola, kao i susedna Ekonomska škola.
Pucnjava u Tehničkoj školi u Kragujevcu Foto: Kurir/D.Đ.
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