Hronika
OGLASIO SE MUP O PUCNJAVI U ŠKOLI U KRAGUJEVCU: Uhapšen sedamnaestogodišnji učenik, upotrebio malokalibarsku pušku
- U Prvoj tehničkoj školi u Kragujevcu jutros je prijavljen incident u kojem su dve osobe povređene, jedna najverovatnije vatrenim oružjem, a druga od pucanja stakla
- Policija je savladala i uhapsila sedamnaestogodišnjeg učenika, osumnjičenog da je u holu škole upotrebio malokalibarsku pušku
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Policijskoj upravi u Kragujevcu jutros je oko 8 časova prijavljeno da je u Prvoj tehničkoj školi u Kragujevcu došlo do incidenta u kojem su dve osobe zadobile povrede, od kojih je jedna povređena najverovatnije vatrenim oružjem, a druga usled pucanja stakla.
Policija je savladala i uhapsila sedamnaestogodišnjeg učenika ove škole, koji se sumnjiči da je u holu škole upotrebio malokalibarsku pušku.
Policijske snage su na terenu i intenzivno rade na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti ovog događaja.
Pucnjava u Tehničkoj školi u Kragujevcu Foto: Kurir/D.Đ.
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