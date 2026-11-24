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Nekadašnji direktor Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod" u Boru Goran Pavić trebalo bi danas da bude ispitan u Višem sudu u Negotinu, u nastavku suđenja Dejanu Dragijeviću i Srđanu Jankoviću, optuženima za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić.

Danka Ilić Foto: MUP Srbije

Njegovo svedočenje moglo bi da rasvetli mnoge detalje slučaja, s obzirom na to da su obojica okrivljenih u vreme nestanka devojčice bili zaposleni u ovom javnom preduzeću, a kobnog dana nalazili su se na radnom zadatku u Banjskom Polju.

Pavić je i ranije za Kurir govorio o slučaju koji je potresao Srbiju, a posebno su odjeknule njegove izjave nakon što su se u javnosti pojavile optužbe i različite teorije koje su ga dovodile u vezu sa ovim misterioznim slučajem.

Goran Pavić Foto: Facebook

Pavić je nakon hapšenja svojih radnika podneo neopozivu ostavku na mesto direktora, obrazlažući takvu odluku moralnim razlozima. U saopštenju koje je tada objavio naveo je da su osumnjičeni za ubistvo deteta zaposleni u preduzeću i da postoji sumnja da su zločin počinili tokom radnog vremena, službenim vozilom i obavljanja radnog zadatka.

- Iz moralnih razloga podnosim neopozivu ostavku na mesto direktora JKP "Vodovod" Bor, s obzirom na to da su osumnjičeni za ubistvo deteta zaposleni u ovom preduzeću i da postoji osnovana sumnja da su izvršili ovo gnusno ubistvo u toku radnog vremena, službenim vozilom, u toku obavljanja radnog zadatka - naveo je Pavić u obrazloženju ostavke.

1/6 Vidi galeriju Srđan Janković i Dejan Dragijević danas u sudu Foto: Nemanja Nikolić

On je tada istakao i da se lično i u ime preduzeća ograđuje od postupaka i radnji osumnjičenih radnika, najavljujući pokretanje krivičnih i drugih zakonom propisanih postupaka protiv odgovornih lica u preduzeću.

Nakon što je otac Dejana Dragijevića, Radoslav Dragijević, izneo tvrdnje da je njegovom sinu hapšenje navodno namestio bivši direktor "Vodovoda", Pavić je za Kurir odbacio takve optužbe.

- Ja nemam komentar, nisam čuo do sad šta je rekao, ali znam da ljudi svašta pričaju, to naravno nije tačno. Ja sam bio na funkciji direktora tog preduzeća i Dragijevića i Jankovića nisam viđao često, ali znao sam ih kao normalne ljude. Njima su davali naređenja njihovi šefovi i ja sa tim nemam ništa, ali ostavku sam podneo iz moralnih razloga, tako sam mislio u tom trenutku da treba i tako sam i uradio - rekao je Pavić za Kurir.

Bivši direktor se oglašavao i povodom spekulacija koje su se pojavljivale u javnosti, a u kojima je dovođen u vezu sa porodicom Ilić i tvrdnjama da je on Dankin otac. Te navode je odlučno demantovao.

- Ja tu decu (Miloša i Ivanu Ilić prim.aut.) čak i ne poznajem, nikada ih ranije nisam video, niti imam ikakve veze sa njima. Kao što sam već istakao, ostavku sam dao iz moralnih razloga, sklonio sam se od svega toga, sada sam na odmoru i hoću da odmorim od svega. Ne zanimaju me tuđe priče niti mogu time da se bavim - izjavio je Pavić za Kurir.

1/9 Vidi galeriju Roditelji Danke Ilić stigli u Viši sud u Negotinu Foto: Nemanja Nikolić

Podsetimo, Goran Pavić je još u maju 2024. godine saslušan u svojstvu svedoka pred Višim javnim tužilaštvom u Zaječaru. Tada je, između ostalog, odgovarao na pitanja o putnim nalozima za 26. mart 2024. kada je, kako se sumnja Danka ubijena, kretanju službenih vozila, kao i o tome kada su Dragijević i Janković tog dana upućeni na intervenciju.

Dejan Dragijević i Srđan Janković optuženi su za teško ubistvo u saizvršilaštvu, zbog sumnje da su 26. marta 2024. godine u Banjskom Polju službenim automobilom "Vodovoda" udarili dvogodišnju Danku Ilić, a potom je usmrtili i uklonili njeno telo, koje do danas nije pronađeno.

Navodi optužnice

Prema navodima optužnice, Dragijević je nakon što je Jankovoć automobilom udario devojčicu, izašao iz vozila, stavio je na zadnje sedište, a potom je usmrtio.

Obojica okrivljenih su tokom iznošenja odbrane pred sudom negirala krivicu i tvrdila da nemaju nikakve veze sa nestankom i smrću devojčice. Dragijević je negirao da je ubio Danku, kao i da je učestvovao u uklanjanju njenog tela, navodeći da je ranije priznanje dao pod policijskim pritiskom i prinudom. Janković je takođe negirao da je video devojčicu i učestvovao u njenom ubistvu, tvrdeći da je njegovo priznanje takođe iznuđeno.