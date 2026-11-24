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Učenik (17), koji je danas uhapšen nakon pucnjave u Prvoj tehnilčkoj školi u Kragujevcu, navodno je nameravao da nastavi svoj krvavi pir nakon što je hicem iz malokalibarske puške ranio jednu tetkicu u holu škole, dok je druga povređena od rasprstnutog stakla!

Kako nezvanično saznajemo, napadač, koji je učenik četvrtog razreda te škole, prestao je da puca tek kada je video da mu se metak zaglavio u cevi.

- On je jutros oko osam sati ušao u školu u koju i sam ide, i zapucao je u pravcu spremačica. Jednu je pogodio hitac, a druga je zadobila posekotine kada se raspršilo staklo. Videvši da mu se metak zaglavio, napadač je pokušao da pobegne - kaže izvor i dodaje da se sve desilo oko osam sati kada je prvi čas počeo, tako da su učenici i nastavnici bili u učionicama.

Prema našim nezvaničnim informacijama, učeniku se nakon ispaljivanja prvog hica, drugi metak zaglavio, a onda je pokušao da pobegne, ali ga je policajac stigao i uhapsio.

1/6 Vidi galeriju Pucnjava u školi u Kragujevcu Foto: Dejan Đusić, RINA

- Među đacima se pominjao i spisak za odstrel, ali za sada zvaničnih potvrda o tome nema - rekao je za Kurir izvor iz škole.

Zbog incidenta je evakuisana Prva tehnička škola, kao i susedna Ekonomska škola.

- Đaci su bezbedni, niko od njih nije povređen - dodaje izvor.

Policijske snage su na terenu i intenzivno rade na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti ovog događaja.

O pucnjavi se oglasio i MUP, a šta je rekao dirketor Prve tehničke škole pročitajte u našoj odvojenoj vesti.