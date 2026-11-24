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Aleks Korać, starleta koja je pokušala da ucenjuje bivšeg fudbalera Vujadina Savića eksplicitnim snimcima, osuđena je u Trećem osnovnom sudu u Beogradu na 14 meseci zatvora, saznaje Kurir! Prema rečima našeg sagovornika, ona je pre mesec dana iz pritvora u kom je provela 13 meseci prebačena u kućni pritvor s nanogicom.

- Aleks Korać je uhapšena 25. septembra prošle godine i u pritvoru je bila do 23. oktobra, kada je prebačena u kućni pritvor. U međuvremenu, sud je osudio na 14 meseci zatvora jer je utvrđeno da je počinila krivično delo - otkriva naš izvor.

Inače, kako nezvanično saznajemo, Korać je angažovala poznate beogradske advokate Nemanju Govedaricu i Dušana Todorovića. Kurir je kontaktirao njene advokate, ali oni nisu želeli da iznose bilo kakve detalje, niti da potvrde naša saznanja jer je, kako su naveli "suđenje bilo zatvoreno za javnost".

1/5 Vidi galeriju Pokušala da ucenjuje Vujadina Savića Foto: Printscreen Instagam

- Razumem interesovanje medija i javnosti za ovaj predmet. Imajući u vidu da je javnost odlukom suda bila isključena sa glavnog pretresa, kao branilac Aleks Korać dužan sam da tu odluku poštujem. Isključenje javnosti ne znači samo da mediji i građani ne mogu prisustvovati glavnom pretresu, već podrazumeva i obavezu prisutnih da kao tajnu čuvaju ono što su na glavnom pretresu saznali. Upravo iz tog razloga neću iznositi činjenice, komentarisati izvedene dokaze niti govoriti o pojedinostima sa glavnog pretresa - kaže advokat Nemanja Govedarica za Kurir i dodaje da "smatram da je u ovakvim predmetima, bez obzira na pažnju koju izazivaju u javnosti, posebno važno sačuvati privatnost i dostojanstvo svih učesnika u postupku".

- Profesionalna odgovornost advokata ogleda se ne samo u tome da zna šta i kada treba da kaže, već i u tome da zna kada je, poštujući zakon i etiku svoje profesije, dužan da ne govori - dodaje Govedarica.

Starleta, koja se u središtu pažnje našla pošto je uhapšena zbog sumnje da je pokušala snimcima da ucenjuje Vujadina Savića, podsetimo, juče je objavila fotograije Instagramu na kojima pozira u liftu.

1/4 Vidi galeriju Objavila fotografije iz lifta Foto: Instagram, Marina Lopicic/News1, Instagram

- Kao i svako ko je u kućnom pritvoru, ona ima pravo da na sat vremena dnevno napusti stan, odnosno da izađe u dnevnu šetnju - objašnjava naš sagovornik.

On otkriva da je Korać u pritvoru bila u samici.

- S obzirom na specifičnu situaciju u ovom slučaju, ona nije boravila u grupnoj muškoj sobi, već je vreme provodila sama u ćeliji, a čak i tokom dnevnih aktivnosti u Centralnom zatvoru nije mešana sa drugim pritvorenicima - otkriva naš sagovornik.

Podsetimo, prema nezvaničnim informacijama, bivši fudbaler i suprug glumice Mirke Vasiljević prijavio je Aleks Korać pošto je od njega tražila 50.000 evra da ne objavi njihove eksplicitne snimke. Vujadin Savić, kako je Kurir pisao, saslušan je kao svedok u tužilaštvu i on je tada, navodno, potvrdio da poznaje Korać i da je pokušala da ga uceni. Navodno, govorio je o pritiscima kojima je bio izložen, kao i o novcu i poklonima koje joj je davao.