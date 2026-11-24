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Učenik (17), koji je danas uhapšen zbog pucnjave u Prvoj tehničkoj školi u Kragujevcu u kojoj su povređene dve tetkice, je, kako nezvanično saznajemo, planirao krvavi pir i najavljivao ga!

Uhapšeni učenik Foto: Privatna arhiva

Kako Kurir saznaje, učenik ove škole je jutros oko 8 sati došao u školu na prvi čas sa malokalibarskom puškom u nameri da, navodno, puca u jednog učenika.

- Krenuo je u svoje odeljenje da bi pucao u dečaka sa kojim ima probleme od ranije. Međutim, radnice škole su ga videle kako nosi pušku, pa je pucao ka njima i jednu ranio, a drugu je iseklo rasuto staklo - priča izvor blizak slučaju za Kurir.

Učenik se slikao s puškom pre polaska u školu Foto: Privatna arhiva

Prema našim informacijama, tinejdžer je najavio krvavi pir na društvenim mrežama. Neposredno pre pucnjave objavio je nekoliko uznemirujućih i zabrinjavajućih fotografija na Viberu, ali i na drugim društvenim mrežama.

- Jutros je stavio sliku na Viberu - današnji datum, 24.11., znali smo da će se dogoditi nešto loše, a to nam je potvrdio i kada je na stori na svom Instagramu stavio sebe maskiranog sa puškom, a za pojas mu je bio zadenut i nož. Sve to je okačio nekoliko minuta pre pucnjave! Verovatno se to slikao rano jutros pre polaska u školu - kaže naš izvor.

Najavio pucnjavu na Viberu Foto: Kurir/S.Stepanović

Takođe, kako saznajemo, maloletnik je jutros na svoj Tik-tok okačio i fotografiju svoje škole, gde piše grafit na engleskom "F*ck this" (Je*eš ovo) uz koji je dodao i karakter iz anime filma koji upire prstom u taj grafit.

Objava dečaka pre pucnjave Foto: Privatna arhiva

Kako smo ranije pisali, dečak je ispalio jedan metak, a kada je krenuo da ispali drugi, taj mu se zaglavio, pa je krenuo da beži i tada ga je zaustavio policajac i uhapsio. U momentu upada u školu prvi čas je već bio počeo i đaci i nastavnici su bili u učionicama.

Povređene radnice nisu u životnoj opasnosti.