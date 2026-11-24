Slušaj vest

Učenik (17) Prve tehničke škole u Kragujevcu, koji je jutros oko osam sati hicem iz puške ranio tetkicu u holu škole, oružje je uzeo od svog oca, nezvanično saznajemo.

- U pitanju je malokalibarska puška, a veće zlo je sprečeno pošto se puška, posle ispaljenog hica, zaglavila! Napadač se tada dao u beg, ali ga je policajkac brzo sustigao i savladao - kaže naš izvor i dodaje da je otac maloeltnika, koji je takođe učenik Tehničke škole u kojoj je pucao, ugostitelj.

Uhapšeni učenik iz Tehničke škole Kragujevac Foto: Privatna arhiva

- Njegov otac ima jedan lokal u Kragujevcu - kaže jedan Kragujevčanin i dodaje:

- Tinejdžer je očigledno zano da mu otac ima pušku, znao je i gde se nalazi.

Podsetimo, Policijskoj upravi u Kragujevcu jutros je oko 8 časova prijavljeno da je u Prvoj tehničkoj školi u Kragujevcu došlo do incidenta u kojem su dve osobe zadobile povrede, od kojih je jedna povređena najverovatnije vatrenim oružjem, a druga usled pucanja stakla.

1/6 Vidi galeriju Pucnjava u školi u Kragujevcu Foto: Dejan Đusić, RINA

- Policija je savladala i uhapsila sedamnaestogodišnjegučenika ove škole, koji se sumnjiči da je u holu škole upotrebio malokalibarsku pušku - piše u saopštenju.

O pucnjavi se oglasio i direktor Prve tehničke škole u Kragujevcu, Nemanja Joksimović.

- Učenici škole su bezbedno napustili zgradu. U jutarnjim časovima se desila pucnjava, učenik četvrog razreda ranio je koleginicu koja koja je zaposlena u tehničkom osoblju škole,a koleginica nije životno ugrožena. Brzom reakcijom MUP-a učenik je uhapšen, a mi ćemo dalje pratiti situaciju i potruditi se da brzo normalizujemo nastavu u školi - rekao je direktor,