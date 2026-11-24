Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Policija je u blizini benzinske pumpe u Vladičinom Hanu, u "sitroenu" kojim je upravljao osumnjičeni, pronašla 420 komada elektronskih cigareta bez prateće dokumentacije.

Policija u Vladičinom Hanu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u ovom mestu, uhapsila je državljanina Republike Severne Makedonije A. I. (54), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda.

Foto: T. S.

Policija je juče, u blizini benzinske pumpe u Vladičinom Hanu, u "sitroenu" kojim je upravljao osumnjičeni pronašla 420 komada elektronskih cigareta bez prateće dokumentacije.