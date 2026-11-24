KRENUO NA PUT SA 420 ELEKTRONSKIH CIGARETA, PA GA ZAUSTAVILA POLICIJA: Uhapšen državljanin Severne Makedonije
- Policija u Vladičinom Hanu uhapsila je državljanina Severne Makedonije A. I. (54) zbog sumnje na nedozvoljen promet akciznih proizvoda
- U njegovom 'sitroenu', kod benzinske pumpe, pronađeno je 420 elektronskih cigareta bez prateće dokumentacije
Policija je u blizini benzinske pumpe u Vladičinom Hanu, u "sitroenu" kojim je upravljao osumnjičeni, pronašla 420 komada elektronskih cigareta bez prateće dokumentacije.
Policija u Vladičinom Hanu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u ovom mestu, uhapsila je državljanina Republike Severne Makedonije A. I. (54), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda.
Policija je juče, u blizini benzinske pumpe u Vladičinom Hanu, u "sitroenu" kojim je upravljao osumnjičeni pronašla 420 komada elektronskih cigareta bez prateće dokumentacije.
Po nalogu dežurnog javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Vladičinom Hanu osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.