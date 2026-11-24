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Ana Đorđević (36) koja je juče uhapšena zbog sumnje da je u automobilu u kom je bila s bivšim fudbalerom Partizana Vladimirom Volkovim (40) i Stevanom R., kako Kurir saznaje, bivša je žena Stefana Karića, sina biznismena Bogoljuba Karića.

Inače, Ana Đorđević je svojevremeno bila takmičarka u bikini fitnesu, a u februaru ove godine bila je u središtu pažnje, pošto je postavljena za pomoćnika direktnora Pete beogradske gimnazije.

1/5 Vidi galeriju Profesorka uhapšena zbog pištolja s Vladimirom Volkovim Foto: Youtube Printscreen

Podsetimo, troje osumnjičenih zaustavljeno je u nedelju u centru Beograda u automobilu BMW za čijim je volanom bio Stevan R., dok je na mestu suvazača prema nezvaničnim informacijama bio bivši fudbaler, a bivša Karićeva supruga na zadnjem sedištu. Tokom pretresa automobila, policija je pronašla "glok" sa izburšenim fabričkim brojem, 11 komada municije kao i jednu tabletu za koju se sumnja da je reč o drogi.

Vladimir Volkov Foto: A. K./© ATA Images, all rights reserved

Kako je Kurir pisao, tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Dragan Danilović, posle privođenja je odlučio da osumnjičenima ne odredi zadržavanje, iako je u automobilu pronađeno oružje za koje bi tek trebalo da se utvrdi da li je korišćeno.

Odmah po saznanju za ovu odluku tužioca Danilovića, kako Kurir saznaje, glavni javni tužilac VJT u Beogradu Nenad Stefanović je izdao obavezno uputstvo, kojim je naredio hitno hapšenje svih osoba koja su bila u kolima.

- Ana Đorđević je već godinama poznata javnosti. Ona je 2014. bila dve godine u braku sa sinom biznismena Sretena Karića, Stefanom Karićem. Posle kraha braka, njeno ime dovodilo se u vezu sa pevačem Dadom Polumentom. Iako su mediji tada objavljivali da su ona i Dado u vezi, čak i da žive zajedno, on je to demantovao i tvrdio da provode puno vremena zajedno jer su poslovni saradnici - otkriva izvor Kurira i dodaje da je ostalo nejasno oko čega su tačno sarađivali s ozbirom na to da je Ana u to vreme bila takmičarka u bikini fitnesu, a kasnije je postala profesorka matematike.

Nedavno je, kako otkriva, došla u središte pažnje pošto je kao profesorka matematike izabrana za pomoćnika direktora Pete beogradske gimnazije.

- Deo roditelja bio je nezadovoljan ovom odlukom, pa su na društvenim mrežama objavljivane njene polu nage fotografije, na profesorskoj katedri uz opis "nevaljala učiteljica s prutićem u ruci" - dodaje naš sagovornik.